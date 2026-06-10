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比死亡還可怕 67%美國人更擔心退休「錢不夠花」

編譯莊瑞萌／綜合報導
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美國人對退休後最擔憂的恐懼，包括健康惡化需要長期照護。(美聯社)
美國人對退休後最擔憂的恐懼，包括健康惡化需要長期照護。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：67%美國人擔心退休後錢不夠花，甚至勝過對死亡的恐懼。
  • 重點二：高通膨、醫療費與長照成本上升，加劇退休財務焦慮。
  • 重點三：專家建議延後領社安金、提高儲蓄並規劃長照保障。

安聯人壽(Allianz)最新調查顯示，高達67%的美國人擔心退休後「錢不夠花」，超過害怕死亡，反映出在高通膨、醫療成本攀升及預期壽命延長的壓力下，民眾對老年財務風險的焦慮創新高。

根據今日美國報(USA Today)報導，這項由安聯退休未來研究中心(Allianz Center for the Future of Retirement)公布的調查發現反映出一種社會情緒，就是美國人似乎對死亡的恐懼正在降低，反而對維持生命所需的財務能力更加不安，「重點在於錢會花光，」安聯副總裁拉維尼(Kelly LaVigne)指出，「民眾擔心付不起醫療費用，也負擔不起長期照護的開銷。」

這項於4月底發布的調查，讓1000名25歲以上、家庭年收入至少5萬元或可投資資產達15萬元的受訪者，在「死亡」與「花光積蓄」之間做選擇，在近五次調查中，「錢不夠花」始終位居榜首，只不過今年幅度創下新高。樂齡 會(AARP)資深顧問約翰(David John)表示，「常看到報導說，為了過上體面的退休生活，你需要準備140萬元。這些天文數字未必適用於每個人，但確實嚇壞了民眾。」

另一份由泛美退休研究中心(Transamerica Center for Retirement Studies)4月發布的報告也列出美國人對退休後最擔憂的恐懼，前三名同樣與財務有關，包括

1.健康惡化需要長期照護(佔39%)

2.社安金被削減(38%)

3.手邊的存款和投資不夠活到老(36%)

數據也佐證上述民眾的擔憂其來有自。根據CareScout統計，目前輔助生活機構的平均月費達6200元。另外，若國會不採取行動，社安金最快可能在2032年面臨缺口，屆時退休人員每月的福利金恐縮減28%。

面對退休金枯竭的恐懼，理財專家建議可採取以下行動：

1.延後領取社安金。

多數人年滿62歲就想領社安金，但若能延後領取，每月領到的金額會增加直到70歲。

2.提高退休儲蓄達到上限。

勞工在2026年401(k)退休計畫的供款上限調升至2萬4500元，50歲以上的勞工可再追加8000元，總額達3萬2500元。60至63歲的勞工更享有1萬1250元的「超級追加」額度。個人退休帳戶(IRA)在2026年的供款上限則調至7500元，加計追加額後總計為8600元。

3.制定正式退休計畫。

民眾可先至社安局網站查詢每月社安福利金，試算自己每月食品、住房、交通等主要支出，觀察兩者間的缺口，必要時尋求專業財務顧問的建議。

4.評估長期照護保險。

2025年數據顯示，55歲單身成人購買16萬5000元保額的典型保單，男性年費約950元，女性約1500元。若負擔不起專屬長照險，則可考慮含有長照附加條款的壽險保單，彈性支應未來照護需求。

最新調查顯示，高達67%的美國人擔心退休後「錢不夠花」，超過害怕死亡。(美聯社)
最新調查顯示，高達67%的美國人擔心退休後「錢不夠花」，超過害怕死亡。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為高通膨、醫療費與長照支出持續攀升，加上壽命變長，使退休金是否足夠成為更現實的焦慮來源，甚至超過對死亡本身的恐懼。

  • 泛美退休研究中心指出，前三大擔憂依序是健康惡化需長照、社安金可能被削減，以及存款與投資不足以支應到老後的生活開銷。

  • 建議延後領取社安金以提高月領金額、提高401(k)與IRA供款、先做正式退休預算試算，並評估長期照護保險或帶有長照附加條款的保單。

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