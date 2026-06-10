保障「家庭照顧者」退休財務 國會推新法放寬稅賦優惠

待在家裡照顧患病、殘疾或老年家人的照顧者通常是無償服務。圖為一名華裔婦人在舊金山的家中照顧失智症的丈夫。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 國會推動放寬家庭照顧者退休帳戶供款限制。

國會推動放寬家庭照顧者退休帳戶供款限制。 重點二： 兩項法案分別涉及Roth IRA與401(k)追加供款。

兩項法案分別涉及Roth IRA與401(k)追加供款。 重點三：照顧者多為女性且退休儲蓄較少，財務壓力沉重。

待在家裡照顧患病、殘疾或老年家人的家庭照顧者(family caregivers)，通常是無償服務，往往須減少工作時間甚至完全離開工作崗位，國會因此推動立法、為該族群放寬稅賦優惠退休 計畫的相關規定、讓他們財務更有保障。

參眾議院 最近提出法案，旨在放寬家庭照顧者「羅斯個人退休帳戶」(Roth IRA)的供款規定，此外還有另一法案，允許任何年齡的照顧者針對401(k)等工作場所退休計畫「追加」供款，比照屆滿50歲的人增額供款。

法案共同發起人、緬因州共和黨 參議員柯林斯(Susan Collins)在聲明稱，兩黨共同提出的這兩個法案將幫助照顧者建立穩固財務，確保不會因提供至關重要的照護而受懲罰。

許多家庭照顧者面臨退休儲蓄能力受影響等經濟壓力，部分議員和政策制定官員持續努力解決這些問題。

根據樂齡會(AARP) 公共政策研究所最近報告，2024年全美照顧者提供的照顧價值相當於1兆元，幾乎全是無償照顧。AARP另一2021年調查顯示，家庭照顧者中，78%需要自掏腰包支付與照顧相關的費用，平均每年支出7242元。

此外，AARP和專門服務家庭照顧者的非營利倡議和研究機構「全國照護聯盟」 (National Alliance for Caregiving) 聯合發布2025年報告稱，全美五分之三家庭照顧者是女性，平均51歲。

女性退休儲蓄往往較少。根據先鋒集團 (Vanguard) 發布的「 2025 年美國儲蓄狀況」(2025 How America Saves)報告，所有年齡層的女性，其401(k) 退休帳戶平均儲蓄額為 12萬6971 元、男性則為17萬1859 元。

專注於女性長期財務保障的非營利機構「女性退休保障研究所」(Women’s Institute for a Secure Retirement) 創辦人兼主席豪塞爾 (Cindy Hounsell)說，照顧者很多時候不得不辭去工作在家裡照顧父母、子女或公婆，所以，國會推動這些法案是好事，朝著正確方向邁出一步。

美國人口正在老化，需要被照顧的人持續增加。2024年屆滿65歲的人口將達6120萬，較2020年的5420萬人增加13%，全美正值「65歲高峰期」，每年滿65歲的人數頻創新高。

許多家庭照顧者面臨退休儲蓄能力受影響等經濟壓力。圖為29歲佛州居民雷文是98歲祖母的主要照顧者。(美聯社)