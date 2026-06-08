「驚聲尖笑」擊敗「太空超人」 周末票房稱冠

歷久不衰的惡搞恐怖片「驚聲尖笑」最新一集首映周末賣座5500萬元，以黑馬之姿榮登票房冠軍。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 惡搞恐怖片新版《驚聲尖笑》以5500萬元拿下北美周末票房冠軍。

惡搞恐怖片新版《驚聲尖笑》以5500萬元拿下北美周末票房冠軍。 重點二： 成本僅3000萬元的《驚聲尖笑》雖評價普通，仍賣出同類片三倍票房。

成本僅3000萬元的《驚聲尖笑》雖評價普通，仍賣出同類片三倍票房。 重點三：高成本《太空超人》首周僅2930萬元，低成本恐怖片反而更受觀眾青睞。

獨立恐怖片(indie horror)連續3周稱霸票房，歷久不衰的惡搞恐怖片「驚聲尖笑」(Scary Movie)最新一集賣座5500萬元，以黑馬之姿榮登票房冠軍，輕鬆超越「太空超人」(Masters of the Universe)。

美聯社報導，最近電影院 出現許多Z世代觀眾，都要看YouTuber網紅轉型導演執導的恐怖片「愛你致死不渝」(Obsession) 及「後室」(Backrooms)。這兩部片甚至超越迪士尼 的「星際大戰：曼達洛人與古古」(Star Wars：Mandalorian and Grogu)。

新版「驚聲尖笑」由米拉麥克斯影業(Miramax)製作，成本只有3000萬元，雖影評不佳，爛番茄(Rotten Tomatoes)新鮮度僅26%，觀眾評分也平平，CinemaScore評分為「B」，但仍大賣，是同類片平均票房的三倍。

「太空超人」製作成本則高達2億元，上映首周票房僅2930萬元；「太空超人」本是美泰兒公司於1980年代推出的活動玩偶系列，後來改編成動漫影集搬上電視螢光幕。而同樣也是該公司出品的玩具，美泰兒影業(Mattel Studios)2023年推出「Barbie芭比」電影，卻狂賣14.5億元。

「愛你致死不渝」成本不到100萬，上映4周仍名列第3，票房只比上周掉7%，現在北美票房已達1億5210萬，全球票房2億2480萬；上周冠軍「後室」第二周票房雖大跌68%，但耗資僅1000萬，目前全球票房已進帳2億1200萬。

今年快過一半，出現首部全球票房破10億的電影，就是環球影業(Universal)的「超級瑪利歐銀河電影版」(The Super Mario Galaxy Movie)，Comscore統計，該片周末票房比去年同期成長63%，超驚人。今年以來，票房累計成長超過13%。下周末，導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)科幻新片「揭密日」(Disclosure Day)將上映，準備搶攻暑假檔。