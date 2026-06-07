美國生活成本飆升 華人嘆追不上開銷：高薪≠存到錢

華人網友抱怨在美生活開銷增加。示意圖，非新聞當事者。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 旅居美國網友指出，近年生活成本持續上升，薪水看似不錯卻難以存錢。

旅居美國網友指出，近年生活成本持續上升，薪水看似不錯卻難以存錢。 重點二： 房租、保險、外食與採買同步漲價，固定支出累積後形成沉重壓力。

房租、保險、外食與採買同步漲價，固定支出累積後形成沉重壓力。 重點三：留言區也反映各國通膨與就業壓力，許多人感受收入追不上物價。

美國物價相當高昂，一名旅居美國的網友「小BAI美國觀察日記」近日在小紅書 發文表示，近年來愈來愈明顯感受到美國生活成本持續上升，即使收入看似不錯，實際能存下來的錢卻遠低於預期。貼文曝光後吸引超過2600則留言，不少網友分享自身經驗，認為房租、保險 、外食與日常採買價格同步上漲，讓「高薪不等於高生活品質」成為許多人的共同感受。

小BAI指出，過去總認為美國薪資較高，生活壓力應該相對較小，但真正定居後才發現，薪資高低與能否累積財富其實是兩回事。近幾年無論是超市採買蔬果、肉類、牛奶等基本食材，還是外出用餐，都明顯感受到價格增加。一頓看似普通的餐點，加上稅金與小費後，支出往往超出預期，讓他開始重新考慮是否應該減少外食。

除了日常消費之外，小BAI認為真正造成壓力的是每月固定支出，包括房租、車險、油費、停車費、醫療保險、手機費與網路費等。這些項目單獨來看似乎尚可接受，但全部累積後卻成為沉重負擔。他感嘆，美國最現實的地方不是某一項特別昂貴，而是幾乎所有開銷都在緩慢上漲，薪水雖然提高，安全感卻沒有同步增加。

貼文引發大量網友討論，不少居住在加拿大、法國等地的網友也表示有相同感受。有網友以速食為例指出，近年麥當勞等連鎖品牌價格上升明顯，一份套餐動輒接近20加幣(約14美元)左右。另有人表示，以前到超市花30美元就能買滿一車商品，如今往往需要3倍才能達到相同份量。

不過，也有部分網友認為不同國家的壓力來源不盡相同。有在美國生活的網友表示，相較於飲料或一般消費品，美國真正的大宗支出仍是房租與稅負；另有網友指出，中國雖然日常物價相對穩定，但房價長期被視為家庭最大負擔。部分留言認為，若已經在美擁有房產且不過度投入子女教育競爭，生活幸福感其實不低。

此外，留言區也延伸討論通膨與就業議題。有網友表示，近年部分商品價格確實較疫情期間回升，薪資卻未同步成長；也有人質疑官方經濟數據與民眾實際感受存在落差。一些身在美國的網友透露，目前求職市場競爭激烈，企業裁員與縮減招募規模的情況仍然存在，因此即便股市表現亮眼，也未必能反映一般勞工的真實處境。