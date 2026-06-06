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運動指導、提醒用餐服藥…居家照護機器人 長者得力助手

編譯廖振堯／綜合報導
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Hello Robot公司生產的最新一代Stretch 4照護機器人，雖然常被說...
Hello Robot公司生產的最新一代Stretch 4照護機器人，雖然常被說外型像是根帶有輪子的衣帽架，但實際功能非常廣泛，是居家照護的得力助手。(美聯社)

居家照護的需求不斷成長，但工資低、流動率高、工作量繁重，使得照護人員持續短缺。由國家老化研究院(National Institute on Aging)資助、新罕布夏大學(University of New Hampshire)實驗室研發的機器人「Stretch」，可能是照護型機器人的新未來。

美聯社報導，除了掃地機器人，許多長者能接觸到最接近照護機器人的產品，大概就是像Alexa這種AI語音助理音響。新罕布夏大學的電腦科學教授貝古姆(Momotaz Begum)卻覺得其移動性和功能性都不盡理想，她希望能減輕照護人士的負擔，他們實際上需要做的遠不止是社交陪伴。比甘姆多年來一直致力於研究「社交輔助」機器人，這些機器人可以幫助阿茲海默症或其他失智症患者。

貝古姆表示，實驗室曾調查護理機構的長者們，詢問他們希望擁有什麼樣的機器人作為居家伴侶，大部分受訪者都喜歡寵物型機器人，而人形機器離要真正實用還有段距離，它們可能會絆倒行動不便的用戶，而且造成傷害「Stretch」則常被說像是根帶有輪子的衣帽架。貝古姆說，隨著時間過去，他們了解到外觀並不重要。

59歲的布萊恩和布蘭達．馬奎斯夫婦(Brian & Brenda Marquis)的服務犬去世後，仍然需要日常協助。兩人都有身體、認知、情緒方面障礙，布蘭達便寫信給貝古姆詢問有關機器狗的問題，最後得到的是Hello Robot公司生產的新型的Stretch 4，夫妻倆取名為羅比(Robbie)。

羅比為布萊恩安排的護理程序貼在牆上，其中有運動指導、用餐和服藥提醒、晚間例行事項提醒。羅比會問布萊恩「您現在想運動嗎？」它的螢幕可隨直立桿上下移動，開始播放健身影片指導布萊恩進行下午鍛鍊。布蘭達說這套程序讓省下每天數個小時的家務，現在她可以把放心丈夫交給羅比照顧，自己去買菜。

Stretch 4標準版本配備伸縮機械手臂，可以抓取水瓶並遞給用戶，方便他們用吸管飲用。如果給它看處方藥瓶，它還能幫助讀取上面的小字。這款機器人會整合鏡頭和內建感測器的讀數、家中其他感測器的資訊來確定自身位置和房內人員。這款新機型今年五月上市，售價近3萬元，雖然遠不如Roomba掃地機器人或AI音箱那樣普及，但對於目標客群而言卻是生活的救星。

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