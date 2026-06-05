明州槍殺移民案 學童心靈留創傷

明尼亞波利斯市移民大執法期間，引發當地民眾抗議，街頭混亂，即使是美國公民的小孩也不敢出門。圖為當地居民的兒童在家中觀看窗外的示威群眾。(路透)

聯邦移民 執法部門年初在明尼蘇達州 發動「都會突擊行動」(Operation Metro Surge)，截至2月行動結束，期間逮捕了4000多人、開槍射擊多人，其中兩人死亡。心衛專家表示，這項行動給年幼的孩子們留下難以抹滅的心理創傷，這種創傷可能會持續多年，許多明州 學校都開始採取行動關心孩子們的心理狀況。

美聯社報導，專家表示這種恐懼可能會在這代美國學童產生深遠的影響。布魯金斯研究所(Brookings Institution)估計有460萬美國公民兒童與無證移民或持有臨時合法身分的父母共同生活，超過20萬名兒童的父母在川普政府執政期間被拘留或驅逐出境。研究表明，這些恐懼會導致缺課、學習動力下降、情緒困擾。

在川普政府加強執法力度時，許多家庭讓孩子待在家裡，導致學校出勤率驟降，許多學區因此提供視訊課程。春假過後線上課程結束，許多學生重返校園，學校教職員將工作重點放在幫助學生恢復。

明州谷景小學(Valley View Elementary)至少有四名學生在執法期間被拘留，並被送往數百哩外德州迪利(Dilley)拘留中心，該校教職員已經鎖定一些可能需要額外幫助的學生。

學校圖書館外，一隻治療犬塞奇(Sage)供來往的學生們撫摸牠蓬鬆的金色毛髮，這隻金毛貴賓犬與社工赫爾傑(Nicole Herje)一起為學生進行了團體治療。在學童線上課程的間隙，社工赫爾傑帶領幼兒園小朋友們上了一堂關於情緒的特別課程，請孩子們分享快樂、悲傷、平靜、憤怒的事情。或許重返校園就是許多孩子真正需要的療程，赫爾傑親眼目睹幾個月未見彼此的孩子們重逢時的喜悅。

愈來愈多的研究顯示兒童如何受創傷影響，即使是年紀小到尚無法理解創傷的孩子也會受到影響。幼童權益倡導組織「零至三歲」(Zero to Three)高階主管帕拉基安(Rebecca Parlakian)指出，嬰兒或幼童大腦長期處於高壓環境、失去基本的安全感時，大腦會為了生存而重塑，導致大腦結構改變。創傷的跡象包括食欲不振、害怕獨自睡覺。

這種創傷也會發生在合法移民家庭，一名精神科醫師助理阿尼克波(Sarah Anikpo)的兒子吉克(Zeke)便有此困擾。白人公民古德(Renee Nicole Good)遭槍擊喪命後，吉克所在的學區停課兩天，此後他就無法入睡，他告訴父母一個「灰衣人」在他的夢中出現；他也窗戶外閃爍的燈光感到焦慮。

聯邦移民執法官員年初在明尼蘇達州發動「都會突擊行動」，許多移民家庭兒童躲藏在善心收留人士的家中，不敢外出。(美聯社)

心衛專家表示，明州的移民執法行動給年幼的兒童留下難以抹滅的心理創傷，這種創傷可能會持續多年，當地許多學校都開始採取行動關心兒童的心理狀況。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 明尼蘇達州移民執法行動造成兒童恐懼與創傷，學校透過輔導、治療犬及復課支持學生，同時研究顯示這類壓力可能長期影響學童身心。