傳統觀念作祟 華裔青少年憂鬰、焦慮高於其他族裔

調查發現，許多華裔家庭即使在孩子陷入困境時，也拒絕接受心理諮詢。示意圖。（美聯社）

華裔移民 子女、美籍華裔青少年似乎比同齡人更容易出現焦慮和憂鬱，在過去20年間10至19歲亞裔 美國女孩自殺率翻了一倍多。儘管危機加劇，只有約10%的亞裔美國大學生和青少年在經歷情緒困擾時會尋求專業協助，由於社會偏見、學業壓力、害怕父母反應，絕大多數學生只能默默承受痛苦。

克里夫蘭州立大學(Cleveland State University)教育研究員王華英(Huaying Wang，音譯)便感觸極深。她的姪女成績全拿A，參加完整大學先修課程及青年管弦樂團，且早已取得大學錄取通知，但她仍覺得自己是家人的負擔，常到凌晨2點仍無法入眠。在新冠疫情的第一年她自殺身亡，家人都不知道她罹患憂鬱症、學校沒有示警，她也從未尋求任何協助。

在此之後，王華英訪問了11位中國移民父母，研究他們如何了解孩子的心理健康狀況，以及為什麼許多家庭即使在孩子陷入困境時也避免接受心理諮詢。她發現家長們不是不關心孩子的痛苦或整體狀況，只是透過一個不同的框架來探討，這個框架正是根深蒂固的中國傳統觀念所塑造，也就是家庭榮譽和自我控制。

家長們通常沒有相關詞彙語言和理解力來自在且公開地討論心理狀況。王華英採訪過的許多華裔移民家庭，並沒有使用西方人常用的標籤，像是憂鬱症、焦慮症來描述情緒困擾。

例如正在掙扎於憂鬱或焦慮的華裔和美籍華裔少年，可能只會說自己很累。華裔移民父母往往只關注孩子的身體症狀，例如頭痛或食欲不振，孩子和家長都缺乏相關詞彙，無法將他們所看到的症狀與憂鬱症、焦慮症聯繫起來。

而在關係緊密的華裔社區，消息傳播迅速，承認孩子有心理狀況就像是昭告天下家庭失敗。

王華英研究中的一位家長描述精神疾病在她的社區怎麼被解讀：「哪怕只有輕微的精神問題，其他人也會認為他們不正常，甚至會歧視他們，或者在背後議論紛紛。精神疾病常用作侮辱性的詞語。」

王華英也發現許多父母完全忽略孩子心理惡化的信號，這並非因為疏忽，而是他們根本不知道該注意什麼。許多父母都先觀望，認為青少年時期的壓力是暫時的，孩子長大後自然就會好起來。

她研究中一位母親分享一個故事：她所在社區一個十幾歲男孩因為交不了作業，在開學第一天跳樓輕生，但存活了下來；他的母親才意識到多年來她一直忽略了這些警訊，誤以為兒子的疲憊和孤僻只是懶惰。

AI摘要 文章摘要整理： 研究指出，華裔移民子女常因文化偏見、學業壓力與語言隔閡，延誤辨識與求助心理困擾，甚至釀成自殺悲劇。