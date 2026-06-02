30%學生坦承曾作弊 普林斯頓廢除133年「免監考」傳統

調查顯示，普林斯頓大學約30%學生坦承曾在作業或考試中作弊。(美聯社)

普林斯頓大學(Princeton University)以嚴格的學術榮譽制度享譽國際超過一世紀，學生只需簽署不作弊承諾，考試期間沒有任何監考人員在場；而今，蓬勃發展的人工智慧(AI)工具讓這項榮譽傳統宣告終結。

華爾街 日報報導，普林斯頓大學教職員5月11日投票 通過，決定自今夏起，所有現場考試一律恢復監考制度，廢除1893年隨榮譽制度確立的免監考傳統。

普林斯頓大學本科學院院長戈登(Michael Gordin)發給全校的信函寫道，此次政策轉向，是因為大批學生與教師反映「課堂作弊情況相當普遍」，要求校方介入。

戈登在信中寫道，AI不僅讓學生作弊更輕鬆，也讓校方更難查緝；學生普遍不願舉報同學，擔心遭社群攻擊；就算有人匿名通報，也讓校方難以展開調查。

普林斯頓的榮譽制度可追溯到19世紀，當年的學生自發請願，要求廢除考試監考人員，此後逐漸成為校園文化的核心象徵與驕傲。

新制上路後，學生仍須在考試時書寫誓詞：「我以榮譽保證，本次考試期間未違反榮譽守則。」

不過，誓詞將在監考制度回歸後，徒存形式。

新政策規定，教師須全程陪考，並紀錄任何違規行為，再移交學生自治榮譽委員會裁處。

過去一年擔任該委員會主席的大四學生娜迪亞‧馬庫克(Nadia Makuc)表示，她認為多數學生支持這項新制，因為有監考員在場，反而可以免除學生必須自行舉報同學的壓力。

學生自治榮譽委員會去年受理約60起案件，數量略為上升，但她認為大多數違規未獲通報。

作弊門檻降低，對學生的誘惑則與日俱增。

馬庫克說：「如果在筆電上考試，學生可以直接切換視窗；若是紙本考試，大家就會在桌子底下偷用手機，或藉口去洗手間時使用。」

該校學生報去年針對逾500名大四生所做的調查揭露驚人數字，約30%學生坦承曾在作業或考試中作弊，近50%的人知道同學違反榮譽守則，卻只有不到1%的人實際通報。

普林斯頓大學的最新舉措凸顯近年來生成式人工智慧工具普及，對大專院校形成的嚴峻挑戰。

教授紛紛採用傳統紙筆測驗、口試，或以AI偵測軟體等工具反制；但學生也會在交作業前，先用AI偵測工具掃描內容，確保作弊不被抓包。