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生前告別式漸流行 改寫臨終文化

編譯廖振堯／綜合報導
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愈來愈多人接受生前告別式，取代傳統葬禮。這種聚會在人們還未去世前就舉行，與親友一...
愈來愈多人接受生前告別式，取代傳統葬禮。這種聚會在人們還未去世前就舉行，與親友一同慶祝生命、分享回憶和最後的告別。示意圖 (路透)

「生前告別式」(living funerals)雖然少見，但有逐漸增多的趨勢，這種紀念聚會在人們還未去世前就舉行，一同慶祝生命、分享回憶和告別。研究表明，這種聚會有益於臨終人及身邊親朋好友的身心狀況，不僅可以促進人們的連結和社群意識，減少孤獨感，還帶來完整告別的慰藉。或許最珍貴的體驗正是傳統葬禮無法提供的：讓身患絕症的人有機會看到自己在他人生活扮演的角色，同時也讓生者有機會面對面表達感情。

華盛頓郵報報導，莫塞雷(Ember Maucere)的乳癌病情緩解數年後，去年12月復發，並且迅速擴散到肺部和骨骼，醫生告訴她可能只剩半年到一年的生命。幾周之內，她就開始籌畫生前告別式，與她最愛的人們共同慶祝她最後的休憩時光。

今年春天的一個周末，100多人聚集在莫塞雷位於在愛達荷州博伊西(Boise)的家中，參加為期三天的聚會，現場有音樂、舞蹈、美食和藝術表演，人們穿著色彩鮮豔的服裝，準備欣賞當地藝術家的表演，以及參加無聲迪斯可和集體冥想。莫塞雷的長子穆林(Griffin Mullin)說他環顧四周，看到每個人都在微笑和哭泣，「這非常療癒人心」。大約在派對一個月後，莫塞雷於4月29日去世，享年56歲。她沒有舉行葬禮，穆林說她覺得已經舉行過了，「就是這樣，這就是全部意義所在，她想要的是一場慶祝，而不是大家身著黑衣的傳統葬禮。」

許多人會藉助臨終陪伴員(death doulas)來籌辦這類活動，這些非醫療專業人士會在臨終過程中提供情感、身體、精神上的支持。維吉尼亞州的臨終關懷師沃克(Donna Walker-Muhammed)表示，生前告別式受歡迎程度確實大幅提升，過去幾年裡她參與策畫了五場類似活動，「這是一種及時緬懷生命的方式，而不僅僅是緬懷逝者 」。

2020年，卡普夫(Kelsey Kappauf)的父親朗格(Steve Runge)被診斷出末期肺癌，她說一開始生前告別式的主意讓她的家人感到不安，尤其是她的母親，「我媽媽很難接受這一切，她最初有點猶豫，最終還是接受了」。卡普夫說與其稱之為生前告別式，不如說是紀念父親一生、夫妻之情的聚會，「我父親一生中最引以為傲的，就是他的婚姻」。

在她父母即將迎來結婚35周年紀念日之際，約70位親朋好友齊聚一堂，為他們重溫了誓言儀式。朗格雖身體虛弱，還是和妻子跳了最後一支舞，聚會後六周便去世，享壽60歲；卡普夫表示這段經歷讓她選擇擔任臨終陪伴員。

愛達荷州 華盛頓郵報

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