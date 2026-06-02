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樹葬、有機分解、鹼性水解… 環保葬興起 改寫美國喪葬文化

編譯俞仲慈／綜合報導
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位於紐約上州來因貝克鎮的環保墓園。(美聯社)
位於紐約上州來因貝克鎮的環保墓園。(美聯社)

美國有近三分之二葬禮選擇火葬，不過隨著環保意識抬頭，各種回歸大自然的環保葬也應運而生。

根據美聯社報導，熱愛園藝、鳥類和森林的德萊尼(Moira Cathleen Delaney)得知罹患惡性腸癌後，思考自己的安葬方式，最終選擇化為塵土的「樹葬」，於是在她57歲病逝後，家屬將部分骨灰撒在住家後院樹下，剩餘則轉送給至親好友，其子莫利內(Marcos Moliné)直言：「對母親來說，能夠以這種方式回歸大地，讓最後行動化為對生命進程的貢獻，會讓她感到非常欣慰。」

根據美國殯葬協會(National Funeral Directors Association)委託進行的研究顯示，近年來環保葬愈來愈受歡迎，加拿大西安大略大學(Western University)心理治療師謝沃克(Mark Shelvock)指出：「我們的死亡方式不僅會對我們周圍的人和社區、也會對地球產生重大影響。」

佛羅里達州提供自然葬(Natural burials)的「草原溪環保公墓」(Prairie Creek Conservation Cemetery)，規定遺體必須裝入可分解材質的棺木或裹屍布並禁止任何防腐處理，環保葬研究員索明斯基(Elena Slominski)強調：「環保葬是目前的最佳選擇，除了可確實減碳，還能夠恢復生態並保護土地。」

不過遺體自然分解需要占用空間，「地球殯葬」(Earth Funeral)創辦人兼執行長哈里斯(Tom Harries)推廣更先進的「自然有機分解」(natural organic reduction)：「我們從根本上利用科學技術加速完全自然的過程。」先將遺體放入鋪有覆蓋物、木屑和鮮花的密封容器為期30至45天，交由微生物將遺體自然分解成土壤、產生熱量，當溫度達到殺菌的華氏131度高溫，完成所謂的人體堆肥，目前已有14州採行。

另外科羅拉多州「Be a Tree」則推廣鹼性水解方式，將遺體放入裝有95%水和5%氫氧化鉀的容器，以華氏200度加熱約18小時，加速分解過程，骨骼遺骸經過風乾處理後，以粉末狀裝入骨灰甕歸還家屬，可省下約九成能源，不過環保殯葬委員會(Green Burial Council)主席派瑞(Sam Perry)直言：「我認為單一處理方式不會帶來太大改變，關鍵在於殯葬業者的改革，如果身為行業的一分子做得更好，才能擴大影響。」

佛羅里達州

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