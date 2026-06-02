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洛城年輕夫妻返鄉接墓園生意 致力現代化 年收逾600萬

編譯陳韻涵／綜合報導
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林肯紀念集團旗下四座墓園之一的唐恩紀念公園(Dawn Memorial Park...
林肯紀念集團旗下四座墓園之一的唐恩紀念公園(Dawn Memorial Park)，今年復活節前夕繁花盛開的景象。(Lincoln Memorial Group官網)

亞特蘭大年輕夫婦辭去洛杉磯的電影與金融工作，返鄉接手家族墓園事業並致力現代化數位轉型，如今締造每年逾600萬元營收佳績。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，39歲的夏達‧佛洛斯特(Shayda Frost)與36歲的阿穆伊(Timothy Amoui)原先分別在洛杉磯從事電影製作與金融公關工作，如今接手旗下有四座墓園的亞特蘭大經營林肯紀念集團(Lincoln Memorial Group)。

CNBC Make It記者查閱文件發現，林肯紀念集團2025年營收約630萬元，淨利約170萬元，2021年到2025年間每年平均營收接近600萬元。

這對千禧世代夫妻自嘲從事「創新房地產」產業，因為墓地就是「一小塊你可以永遠擁有的土地」。

佛洛斯特表示，家族與殯葬產業淵源深厚，祖母1970年代創立林肯紀念集團，之後交由父親接手。她說，「在墓園產業長大，其實沒有外界想像得那麼奇怪。」

佛洛斯特說，她童年時曾在墓園舉辦復活節彩蛋活動，也曾在墓地度過母親節與聖誕節燭光追思儀式。

佛洛斯特原本沒有計畫接手家族事業，但父親2023年7月驟逝後，公司業務「一夕間落到我們肩上」；夫妻倆離開洛杉磯，搬回亞特蘭大接手墓園業務。

然後，萬事起頭難；佛洛斯特回憶道，「所有認識的人和產業人士都勸我們賣掉公司」，因為規模太大，且我們兩個並不熟悉殯葬業。

兩人決定面對挑戰，佛洛斯特坦言，真正接手後才發現公司情況比想像中嚴重，「簡直就是一場艱難的翻轉任務」。

他們優先推動現代化作業，佛洛斯特形容，最初走進辦公室，「彷彿穿越回到1974年」，員工仍用對講機與紙本備忘錄溝通，海量客戶資料存放在紙本文件櫃裡。

公司有電腦系統，但許多舊紀錄僅有紙本且多達數十萬份；兩人至今仍持續進行數位化工作，現採雙軌並行，最終期盼達到完全數位化，但因殯葬產業監管嚴格，部分紙本仍須保留以符合喬治亞州政府法規。

阿穆伊指出，公司主要業務包括墓地與墓穴銷售、墓園服務與墓碑設置，同時提供生前契約與即時安排兩類服務，其中預售業務對公司特別重要。

兩人表示，公司大部分獲利都重新投入墓園維護與經營。

州法規定，每筆墓地銷售都需提撥部分資金投入永久維護基金，確保墓園未來有經費修剪草皮、清潔墓碑與墓園維護工作。

佛洛斯特說：「我們規畫的不是未來兩、三年，而是未來20年到30年。」

亞特蘭大 聖誕節 洛杉磯

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