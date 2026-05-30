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薪酬調查 CEO薪資中位數1770萬 一般員工要幹200年

記者胡玉立／綜合報導
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半數接受美聯社調查的企業，其薪酬體系下的中階員工須工作200年，才能趕得上其CE...
半數接受美聯社調查的企業，其薪酬體系下的中階員工須工作200年，才能趕得上其CEO一年收入。（美聯社）

美聯社公布2025年企業執行長(CEO)薪酬調查，結果發現，CEO典型薪酬中位數在2025年上漲近6%，達到1770萬元。其中半數接受調查的企業，其薪酬體系下的中階員工須工作200年，才能趕得上其CEO一年收入，比去年調查的192年又多出好幾年。

美聯社CEO薪酬調查，使用數據統計機構Equilar提供的分析數據，其中包括337位史坦普500指數CEO薪酬數據在內；部分CEO的薪酬令人瞠目結舌。

史坦普500指數企業員工薪資中位數為8萬9744元，較去年同期成長4.7%。雖然員工薪資增幅超過去年通貨膨脹率，但許多員工仍感受到物價上漲壓力，須撙節開支度日，甚至揹負信用卡債務。

進步派智庫政策研究所全球經濟項目主任安德森表示，「在工薪家庭窮於應付生活成本不斷上漲之際，看到執行長薪酬持續飆升，令人憤慨。」她同時指出，舊金山和洛杉磯正在發起投票倡議，若CEO與員工薪資差距巨大，應提高對公司課稅。

許多公司回應股東的要求，讓執行長的薪酬與公司表現更加緊密連結。因此，薪酬方案中有很大一部分改以股票獎勵形式發放，而這些股票通常必須等上數年、甚至在某些情況下根本無法兌現，除非公司達成特定目標，通常包括更高的股價、市值，或更佳的營運獲利。

而如果執行長成功達成這些績效指標，公司往往還會額外提供一次性的獎勵，作為激勵他們繼續留任、不要跳槽到其他地方追求更高薪酬的誘因。根據調查，最大的薪資差距出現在CEO獲大量一次性股票獎勵的公司；薪資水平普遍較低的行業，CEO與員工的薪資差距最大。

其中，可口可樂公司CEO布勞恩(Henrique Braun)的薪酬，幾乎是該公司員工薪資中位數1萬7947元的1739倍。零售商TJX公司執行長赫爾曼（Ernie Herrman）薪酬，約為該公司中位員工薪酬的1774倍。

各大企業自2018年以來，被要求揭露所謂CEO與員工「薪酬比率」（pay ratio）。各家CEO須任職至少連續兩個完整財年，各公司須在1月1日至4月30日期間提交聲明。

根據勞工部統計，美國私營部門員工薪資和福利淨收入，2025年整體成長3.4%；員工平均年收入為6萬7000元。若將醫療保健和其他保險等福利計算在內，平均年收入的數字上升至9萬6000元。

可口可樂公司CEO布勞恩的薪酬，幾乎是該公司員工薪資中位數1萬7947元的173...
可口可樂公司CEO布勞恩的薪酬，幾乎是該公司員工薪資中位數1萬7947元的1739倍。（美聯社）

史坦普500 CEO

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