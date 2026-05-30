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股票形式發放 馬斯克拿1323億薪酬 背後附帶驚人條件

記者胡玉立／綜合報導
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花旗集團CEO佛瑞塞的薪酬價值9580萬元，是這次調查的27位女性執行長榜首。（...
花旗集團CEO佛瑞塞的薪酬價值9580萬元，是這次調查的27位女性執行長榜首。（美聯社）

許多人可能認為，企業執行長(CEO)薪酬包括薪資、獎金和福利，但它們只占現代CEO薪酬的一小部分。美聯社最新公布2025年CEO薪酬調查顯示，美國最高薪CEO、特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)的薪酬價值1323億元，全部以股票獎勵形式發放。

馬斯克如果想要真正拿到這些股份，必須在未來十年內實現公司市值和發展特斯拉電動車等宏大目標，同時打造出無人駕駛計程車隊和人形機器人大軍。

調查CEO薪酬第二高的是Welltower醫療保健房地產投資信託基金執行長密特拉(Shankh Mitra)，其薪酬總額8億2110萬元，其中大部分為股票獎勵。密特拉2020年10月出任Welltower執行長，到2025年10月公司股價已上漲兩倍。但密特拉只有在工作滿十年之後，才能拿到11萬元年薪以外全部薪酬。

薪酬排名第三高的CEO是博通公司(Broadcom)華裔執行長陳福陽(Hock Tan)，他的薪酬價值2億530萬元，時間涵蓋2028年至2030年。陳福陽的薪酬方案與他能否大幅提升博通人工智慧帶來的收入掛鉤，是目前少數幾家將AI作為薪酬計畫基準的公司之一。

紐約薪資諮詢公司Compensation Advisory Partners創始合夥人馬拉菲斯(Kelly Malafis)表示，薪酬激勵計畫納入AI考量或指標，尚未成為主流做法；但她預計這種情況未來可能會改變。

本次薪酬調查排名第四的CEO是華納兄弟探索(Warner Bros Discovery)執行長扎斯拉夫(David Zaslav)，由於他成功以溢價談判達成交易，華納兄弟將以每股31元價格出售給派拉蒙天舞(Paramount Skydance)，華納已向扎斯拉夫提出價值1億6500萬元的薪酬。

此外，花旗集團CEO佛瑞塞(Jane Fraser)的薪酬價值9580萬元，是這次調查的27位女性執行長榜首，也是調查歷來女性執行長所獲最高薪酬。

根據這項調查，總體來看，女性執行長薪酬中位數下降2.6%，至1810萬元，男性執行長薪酬中位數增加6.4%，達到1770萬元。盡管女性在整體薪資中位數方面略占優勢，但在史坦普500與羅素3000指數企業中，女性擔任最高階主管職位的比率不到10%。

Nvidia(輝達，另稱英偉達)執行長黃仁勳領取的薪酬價值達3630萬元，由於Nvidia在4月30日之後才提交委託書(proxy statement)，因此他未被納入美聯社的調查之中。

博通公司華裔執行長陳福陽的薪酬排名第三高。（美聯社）
博通公司華裔執行長陳福陽的薪酬排名第三高。（美聯社）

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