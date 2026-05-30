通膨高漲 勞工：覺得自己很窮 從來不曾有如此感受

美國平均汽油價已衝破每加侖4.5元。（美聯社）

年薪有六位數的57歲專科護理師(nurse practitioner)克莉絲‧梅西 (Kris Massey)因為手頭困難，上個月到珠寶店想變賣幾件祖母送的首飾，以便有錢能繳帳單。原本有兩份工作的她，接受背部大型手術後無法繼續兼差，失業期間退休存款花光，「我只能努力支撐」。

有線電視新聞網(CNN)27日報導，愈來愈多美國人面臨財務崩潰的臨界點。通膨高漲持續五年，現在又面臨因為戰爭衍生的成本變貴衝擊。

原本民眾預期今年經濟將加速成長，不確定因素退去之後，就業機會、消費者信心都能獲得提振，退稅 則提供緩衝效果，通膨得以緩解，各種因素都為降息鋪路。然而，中東戰爭引發石油供應緊縮，油價快速上漲，民眾為生活開銷變重而煩惱的同時，面臨通膨進一步攀升的陰影。

梅西住在生活成本相對較低的納許維爾(Nashville)郊區，她說：「照理說我應該沒事，但卻不是如此。我應該不是唯一有這種感受的人。」

從2021年以來，日常生活用品與服務價格上漲約25%，是疫情發生初期漲幅的兩倍以上。低收入 家庭由於收入有較大比率用來買食物、汽油等必需品，受到影響尤深。

密西根州立大學食品經濟學教授奧蒂嘉(David Ortega)說，高收入族群從高級品牌轉而購買較便宜的替代品時，低價商品的需求隨之上升。他說：「如果你本來購買的就是普通商品，那就沒有更便宜的東西能夠替代了。」

智庫機構「美國銀行研究所」(Bank of America Institute)資深經濟學家丁斯利(David Michael Tinsley)說，收入與財富不均，在美國與其他地區長期存在，但近年差距進一步擴大，高收入族群薪資成長與中低收入族群薪資成長的差距，是過去約十年來統計數據裡差別最大的。

年收入超過13萬元的高收入家庭稅後薪資成長率為每年6%，低收入家庭(年收入不到7萬元)稅後薪資成長率1.5%，中等收入家庭(年收入7萬至13萬元)則為2.3%。

59歲的希恩‧史萊特(Sian Slate)在鳳凰城大都會區打多份工，如果把油錢列入計算，一周結束時只剩15元能買食物跟藥品。她說，原本掛號要看醫生已經取消，因為負擔不起共同支付額(copays)。

史萊特說：「我現在覺得自己很窮，從來不曾有過如此感受。」