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美國小費文化讓留學生崩潰 買咖啡「外帶自取」也被要求給20%

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在美國連外帶咖啡都要付小費。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@...
在美國連外帶咖啡都要付小費。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Angela Roma ）

美國小費文化近年來持續引發討論，一名華人網友「教育邊角料」近日在小紅書發文抱怨，自己到美國生活後，發現不只餐廳需要給小費，就連買咖啡、外帶披薩甚至冰淇淋都會跳出小費選項，讓她忍不住直呼「美國人在搶錢」。貼文曝光後立刻引發大量共鳴，不少留學生與海外華人紛紛分享自己被美國小費文化「震撼教育」的經驗。

「教育邊角料」表示，自己原本以為小費只存在於餐廳內用，通常給15%至20%左右即可，但實際到美國後才發現，小費早已滲透到各種消費場景。她舉例，一杯5.5美元的拿鐵會跳出1至2美元的小費選項，12美元的三明治也可能被要求再加2至3美元小費，就連自取披薩、Uber短程車資，甚至買冰淇淋時，結帳畫面都會出現「Add a tip？」提示。

最讓她無法理解的是「自取也要小費」。她提到，有次自己開車到店裡拿外帶餐點，從進店到離開全程自己完成，但結帳畫面仍跳出15%、20%、25%的小費選項。當她詢問店員「這是給誰的？」對方則回應是給負責打包的人，讓她滿頭問號，直呼根本像被強迫消費。

她也形容，美國社會對小費已形成某種「道德壓力」，如果選擇「No tip」，店員往往會露出尷尬或不滿表情，讓消費者產生罪惡感。她更抱怨，美國商品價格通常還未包含稅金，原本菜單標示15美元的餐點，結帳後加上稅與小費可能接近20美元，「把東西顯得便宜，然後到處加錢」。

貼文曝光後，超過600則留言掀起熱議。許多網友認為，美國小費制度本質上是將原本該由雇主負擔的人力成本，轉嫁到消費者身上。有網友直言，「服務生薪水低是老闆的問題，不是消費者的責任」；也有人認為，美國社會已經把小費「神聖化」，不給小費甚至會被視為沒禮貌。

不過，也有部分網友替服務業發聲，指出美國許多餐廳服務生底薪極低，收入幾乎全靠小費支撐，甚至還需與其他內場員工拆分，因此即使服務普通，多數顧客仍會至少給10%以上小費。另有網友分享，自己學生時期在美國打工時，收入幾乎全靠小費維生。

除了小費文化本身，美國高昂物價同樣讓不少人震驚。文中提到12美元三明治後，不少在美國生活的網友紛紛留言表示，「12美元已經算便宜」、「現在一碗麵都要20美元以上」，甚至有人透露，在洛杉磯機場，一個三明治售價可高達17.99美元，還未含稅與小費。

也有長居美國的網友總結，美國其實並非所有東西都昂貴，像食品、電子產品與汽車等商品價格仍具競爭力，但只要牽涉到「人工服務」，例如餐廳、旅遊、美髮或住宿，費用往往遠高於亞洲國家，讓不少海外族群感嘆，美國小費文化已成為生活中最難適應的一環。

小紅書 華人 小費

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