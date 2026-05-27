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實現美國夢？研究：擁有富爸媽的子女 購房率更高

實現美國夢？研究：擁有富爸媽的子女 購房率更高

編譯俞仲慈／綜合報導
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研究顯示，完成購屋置產的夢想多半與無法控制的因素有關，尤其與父母財富息息相關。(...
研究顯示，完成購屋置產的夢想多半與無法控制的因素有關，尤其與父母財富息息相關。(美聯社）

擁有房產向來被視為實現美國夢的第一步，不過最新研究顯示，完成購屋置產的夢想與一個無法控制的因素有關，那就是父母的財富。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導， 美國人口普查局(U.S. Census Bureau)和卡內基美隆大學(Carnegie Mellon University)針對「財富流動性」(wealth mobility)議題，鎖定340萬戶家庭納稅記錄、人口普查數據與房產所有權進行研究，並追蹤每戶家庭於1978年至1986年出生的X世代與千禧世代子女，以及他們在2019年至2021年(年齡34歲至42歲之間)購屋狀況。

結果發現一項關鍵因素：購屋置產多半取決於父母財富而非個人收入，在高房價地區尤為明顯。即使職涯收入大幅增長的個人，如果父母租屋，其置產機率仍低於父母擁有房產的子女們。

研究報告撰寫人、卡內基美隆大學經濟學家芮許(Max Risch)指出：「即使子女長大後的收入與其他人大致相同，擁有富爸媽的子女購房率更高，而且一旦擁有住房，他們的房產價值也更高。」並強調：「實現美國夢依賴父母財富的程度，超過我們想像。」

該研究證實，有房父母擁有更大財務彈性，可以幫子女支付頭期款或提供其他資源，加上資產代代相傳，遠比個人收入帶來更多財富，也印證聯準會最新調查結果：2022年購屋者淨資產中位數為39萬6000元，無殼蝸牛則僅有1萬400元，兩者財富差距巨大，芮許指出：「我們不僅應該考慮收入和收益，更應該考慮購屋置產積累財富的可能。」

研究也發現財富流動性有地理上差異，高房價地區(加州部分地區以及波士頓、紐約和西雅圖等)的弱勢兒童即使成年，購屋依然難上加難。至於房價較低的中西部和東南部，財富流動性較為明顯。

研究結果發現，很多民眾必需權衡：若不遷居就業市場更大、薪資更高、但房價也更高的城市，就是選擇房價低、容易置產，但職涯發展有限的地區。芮許直言：「這意味著你不得不住在自己不想住的地方，被迫租屋時間遠比你計畫的來得久，這樣才能繼續擁有收入。」

由於2021年起全美房價持續飆漲，更凸顯富爸媽的重要性，芮許強調：「我們發現房價上漲速度過快時，會加劇世代住房失衡，而且情況愈來愈糟。」

購屋置產多半取決於父母財富而非個人收入，在高房價地區尤為明顯。圖為紐約市地鐵在布...
購屋置產多半取決於父母財富而非個人收入，在高房價地區尤為明顯。圖為紐約市地鐵在布魯克林的高架鐵路行駛，後為曼哈頓的高樓大廈。（美聯社）

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