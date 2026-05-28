年收不必到7萬元 全美10城「房價負擔低」

底特律房價中位數約為7萬6500元。圖為該市中城社區。（美聯社）

美國多數民眾如今比以往更難買房，但在「鐵鏽帶」(Rust Belt)與「陽光帶」(Sun Belt)的一些中型城市，買房仍然可以負擔。理財網站WalletHub根據10項因素列出全美最能負擔住房的城市。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，WalletHub以100分制為各城市評分，分數愈高代表房價 愈易負擔；評分因素中權重最高的是房價中位數與家庭收入比，以及每平方呎房價。

在納入分析的300座城市中，密西根州弗林特(Flint)以79.5分排名第一，接著是底特律(Detroit)、亞利桑納州 瑟普萊斯(Surprise)、亞利桑納州尤馬(Yuma)、俄亥俄州亞克朗(Akron)、賓州匹茲堡(Pittsburgh)、田納西州曼菲斯(Memphis)、喬治亞州奧古斯塔(Augusta)、印第安納州 印第安納波利斯(Indianapolis)、俄亥俄州克里夫蘭(Cleveland)。

根據亞特蘭大聯準銀行，目前購買一間典型住宅需要年收入約12萬元，而全美房屋中位價約為40萬元。相比之下在2020年1月，同樣的買家只需要約6萬3千元年收入。房地產網站Zillow資料則顯示，弗林特的房價中位數約為6萬6千元，底特律約為7萬6500元。全美最難負擔購屋的城市則是加州聖塔芭芭拉(Santa Barbara)，房價中位數約為185萬元。

不過大多數民眾不太可能為了更便宜的房子就搬到別州，房價可負擔性只是人們考量的其中一項因素。稅務基金會(Tax Foundation)4月分析國稅局(IRS)稅務資料後發現，數百萬人正從高稅負州像是加州、紐約州，遷往低稅負州如德州、佛州、北卡羅來納州，然而這些低稅負州沒有城市進入WalletHub的前十排名。

維吉尼亞理工大學房地產助理教授成盛海楠（Hainan Sheng，音譯）表示，較年長民眾在決定搬遷地點時，更容易受到稅務因素影響，相較之下年輕人更在意住房負擔能力、工作機會、都市生活型態等問題。

不過WalletHub的排名未必反映買房人士可能考量的其他因素。如弗林特2014年曾爆水質危機，當時該市為節省成本不向底特律購買供水，改為抽取弗林特河河水，後續檢測發現水源鉛超標、含細菌及致癌物。WalletHub指出，弗林特供水目前已連續6年符合環境保護署(EPA)標準。