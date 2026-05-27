靠爸爸贊助 她拿下鳳凰城62萬元房 但有條件

家長逐漸希望還在世的時候，就能看到孩子享受財富，例如幫他們買房子。圖為北卡州夏洛特居民麥丹尼爾在自己的新家。（美聯社）

華爾街日報報導，美國房價出現數十年來最負擔不起的高價位，年輕人獨立買房的人生里程碑變得難以實現，不少家長紛紛出手介入，但在幫兒女買房的同時提出意見和要求。

珍妮佛‧葛羅斯(Jennifer Gross)在亞利桑納州 鳳凰城的兩層樓新家有四個房間、車庫有三個車位，還有游泳池跟熱水按摩浴缸。多年來，她為了節省房租，目前租住的地方每天上下班通勤時間變成大約兩小時，父親主動提議幫她買房。

她的父親葛羅斯(Mark Gross)對於幫女兒買房設定70萬元上限，提出的條件是她必須住在離家2哩的範圍之內。珍妮佛的房子上個月以62萬5000元完成交屋，她騎腳踏車到父母家只要8分鐘。房子登記於葛羅斯名下，珍妮佛每個月付給父親2200元。

財富管理公司AlTi Global美國財富規畫主任庫克 (Brittany Cook)說，如今客戶比以前更傾向於詢問如何幫孩子買房，許多家長預先給孩子準備現金或短期貸款，讓孩子在買房出價時有較高的競爭力。

庫克表示，隨著財富增加，家長逐漸希望還在世的時候，就能看到孩子享受財富。

55歲以上的美國人目前掌握了全國大部分財富，而且壽命也更長。許多人現在便開始將至少部分財富提前傳承給下一代。

北卡州夏洛特房地產經紀公司Howard Hanna主任高塞特(Stephanie Gossett)指出，首購族平均年齡逐漸上升的現象令人感到沮喪，如果等到父母過世才轉移財富，對孩子來說不利。

高塞特在北卡州威明頓(Wilmington)為還在讀大學的20歲女兒艾娃(Ava)買下一棟價值43萬元、擁有三間臥室的平房牧場式住宅。

高塞特的計畫，是等艾娃畢業後開始分擔房貸；如果她搬離當地，則可以選擇出售或出租這間房子。高塞特說：「我們必須幫助這些孩子在人生中取得優勢，因為光靠他們自己是做不到的。」

雖然房地產業者表示，他們看到愈來愈多購屋案例是由家庭共同參與完成，但相關數據其實並不明確。父母、甚至祖父母，可以透過多種方式協助年輕家庭成員購屋，例如贈與現金作為頭期款、提供家庭貸款、共同簽署房貸、直接替子女買房，或透過繼承方式轉移房產。不過，目前並沒有任何機構完整統計所有這些情況。

房地產公司Redfin在2025年11月的一項調查中發現，18至44歲的美國人中，有26%曾使用家庭資助來支付購屋頭期款。

該公司首席經濟學家費爾威瑟(Daryl Fairweather)表示：「對於那些因高房貸利率與高房價雙重壓力而被擠出房市的人來說，如今除了依靠父母幫助之外，已經沒有其他方法能進入房地產市場了。」