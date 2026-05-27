報告：最後悔讀的科系 政治與國際關係居冠 比率近五成

最近一份調查顯示，主修文科的大學畢業生最容易感到後悔，其中主修政治、公共政策和國際關係的畢業生後悔比率將近五成。(美聯社)

近年來就業市場職場新鮮人的競爭異常激烈，應屆畢業生開始求職後才後悔當初選擇的科系似乎出路差強人意。近期一份報告顯示，主修文科的學生最容易後悔，其中主修政治、公共政策和國際關係的畢業生後悔比率將近五成。許多人希望當初選擇的是科學或定量分析領域；醫護科系則最滿意自己的選擇。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，ZipRecruiter報告調查了去年畢業、今年應屆畢業生各1500名學生，大約五分之一的應屆畢業生感到後悔。在就業機會普遍減少的情況下，許多年輕求職者難以在目前的就業市場找到工作。截至3月1日，ZipRecruiter網站上的入門職位比例為38.6%，低於兩年前的43.4%，該網站研究表明入門職位正在減少，而求職者的的需求卻在增加。

職場新人面臨的障礙並不僅止於找到工作，應屆畢業生可能會遇到沮喪的現實：他們所在領域的工作薪資低於預期。ZipRecruiter 調查顯示，公共衛生或衛生管理專業的畢業生實際薪資比預期低43.8%。農業、環境科學或自然資源專業的畢業生，以及英語、文學或新聞專業的畢業生，其薪資也比預期低30%。

若擔憂職涯前景，護理專業或許是更穩定的就業途徑。ZipRecruiter發現，近三分之一的護理系畢業生在畢業前就找到了工作；且護理系畢業生的年薪中位數最高，達7萬元。醫護業仍舊缺乏人手，尤其是美國人口老化加劇醫療保健需求。今年3月分，醫療保健產業的就業成長佔總薪資成長的43%。