我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曝馬家務事 金溥聰：夫妻住對門 馬英九敲門找不到周美青

250周年國慶 白宮變身UFC競技場 川普生日當天上演格鬥秀

報告：最後悔讀的科系 政治與國際關係居冠 比率近五成

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
最近一份調查顯示，主修文科的大學畢業生最容易感到後悔，其中主修政治、公共政策和國...
最近一份調查顯示，主修文科的大學畢業生最容易感到後悔，其中主修政治、公共政策和國際關係的畢業生後悔比率將近五成。(美聯社)

近年來就業市場職場新鮮人的競爭異常激烈，應屆畢業生開始求職後才後悔當初選擇的科系似乎出路差強人意。近期一份報告顯示，主修文科的學生最容易後悔，其中主修政治、公共政策和國際關係的畢業生後悔比率將近五成。許多人希望當初選擇的是科學或定量分析領域；醫護科系則最滿意自己的選擇。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，ZipRecruiter報告調查了去年畢業、今年應屆畢業生各1500名學生，大約五分之一的應屆畢業生感到後悔。在就業機會普遍減少的情況下，許多年輕求職者難以在目前的就業市場找到工作。截至3月1日，ZipRecruiter網站上的入門職位比例為38.6%，低於兩年前的43.4%，該網站研究表明入門職位正在減少，而求職者的的需求卻在增加。

職場新人面臨的障礙並不僅止於找到工作，應屆畢業生可能會遇到沮喪的現實：他們所在領域的工作薪資低於預期。ZipRecruiter 調查顯示，公共衛生或衛生管理專業的畢業生實際薪資比預期低43.8%。農業、環境科學或自然資源專業的畢業生，以及英語、文學或新聞專業的畢業生，其薪資也比預期低30%。

若擔憂職涯前景，護理專業或許是更穩定的就業途徑。ZipRecruiter發現，近三分之一的護理系畢業生在畢業前就找到了工作；且護理系畢業生的年薪中位數最高，達7萬元。醫護業仍舊缺乏人手，尤其是美國人口老化加劇醫療保健需求。今年3月分，醫療保健產業的就業成長佔總薪資成長的43%。

畢業生不滿於自己科系的比率
畢業生不滿於自己科系的比率

上一則

德州研究：工程及建築學位投報率最高 畢業15年賺20萬

下一則

AI教練幫金融菁英上課 1天收費2.5萬元 預約要排2個月

延伸閱讀

社會新鮮人夢想起薪 較實際高兩成

社會新鮮人夢想起薪 較實際高兩成

畢業即失業？ AI衝擊+政府減支 畢業生求職路艱

畢業即失業？ AI衝擊+政府減支 畢業生求職路艱
美國年輕碩士失業率逼近20年高點 研究所光環失靈

美國年輕碩士失業率逼近20年高點 研究所光環失靈
紐時：國際生在美求職變難 不排除返國

紐時：國際生在美求職變難 不排除返國

熱門新聞

川普政府22日宣布，大多數綠卡申請人將必須前往海外，在美國領事館申請永久居留權，而不是像目前這樣在美國境內提出申請。（取自123RF）

重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境

2026-05-22 14:11
美國房價出現數十年來最負擔不起的高價位，年輕人獨立買房的人生里程碑變得難以實現，不少家長紛紛出手介入，但在幫兒女買房的同時卻提出附帶條件。示意圖（美聯社）

房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件

2026-05-20 11:21
川普下令監管機構重新檢視所謂「認識你的客戶」（know your customer）規則，這些規則旨在防止洗錢與恐怖主義融資。 (美聯社)

打擊無證客 川普行政命令推動銀行檢查客戶公民身份

2026-05-19 21:26
紐約暴雨過後，車輛在洪水中行駛。(路透)

下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝

2026-05-22 04:10
無人機空拍照片顯示，加州加登格羅夫市22日一座用於航太業的甲基丙烯酸甲酯易燃化學儲存槽發生故障，迫使周邊地區居民疏散。(路透)

迪士尼就在附近...南加危險化學槽恐爆炸 4萬人緊急撤離

2026-05-22 22:12
美國總統川普和梅蘭妮亞。（路透）

「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光

2026-05-26 17:19

超人氣

更多 >
黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺
「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料

「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料
高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅

高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅
伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味

伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味
馬辦風波／精神醫嘆「失智毀2政治英雄」 提醒他別盲目代理

馬辦風波／精神醫嘆「失智毀2政治英雄」 提醒他別盲目代理