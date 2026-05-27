醫療業最熱…醫師缺口大 專科護士平均年薪超過13萬

專科護士是目前醫療業最熱門的職缺， 平均年薪上看13.2萬元。圖為邁阿密博林奎恩醫療中心的專科護士為孕婦檢查胎兒心音。(美聯社)

隨著人口老化，花費高額學費且需要接受多年嚴格訓練的合格醫師人數嚴重不足，於是專科護理師(Nurse Practitioner，NP)成為彌補醫師缺口的熱門行業，平均年薪超過13萬元，吸引許多有志青年投入。

根據華爾街 日報(WSJ)報導，本月剛自教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)畢業的蓓姬·彼得森(Becky Peterson)正在準備考試，預計今年秋季接受精神科住院醫師培訓，但是目標並非醫師而是成為一位NP：「醫學院畢業的醫師和NP各有擅長之處，我們都在努力做同樣的事，就是滿足病患需要的治療。」

根據美國專科護理師協會(American Association of Nurse Practitioners)統計，2019年至2025年間，NP人數增加了60%，達到46萬1000人；同時能夠勝任類似醫師角色的醫師助理(Physician Assistant, PA)與其他非醫學訓練的醫療人員同樣深受重視，例如許多州已開放藥劑師可以開立避孕、流感等處方藥物。

隨著各州開放更多非正規醫師的醫療服務，引發醫師團體反彈，試圖阻止各州擴大NP和PA等醫療人力的修法行動，不過非營利醫療研究組織「凱瑟家庭基金會」(KFF)統計，全國面臨1萬6000名初級保健醫師缺口，而且情況持續惡化。

聯邦調查發現，66%偏鄉醫保投保人坦承個人有部分或全部醫療服務仰賴NP或PA，相較之下，都會區此占比降為54%，顯示偏鄉醫療體系極度仰賴非正規醫師的醫療人員，因此NP和PA不但可填補醫師人數不足，還可節省開支。

統計數據也顯示，NP平均年收入為13萬2000元，比註冊護理師(Registered Nurse，RN)平均年薪9萬8000元高出不少，但仍遠低於專科醫師平均年薪25萬7000元，醫療人力資源公司AMN Healthcare醫師招聘負責人麥基洛普(Brian McKillop)直言：「醫師成本很高，NP卻不然。」

另外為期兩年的NP課程學費約5萬元，相較於醫學院畢業生平均負債20萬7000元，彼得森不但經濟負擔大減，還得以兼顧未來人生規劃。

身為NP的潘德葛斯(Danielle Howa Pendergrass)2012年在猶他州偏鄉普萊斯(Price)成立一間女性診所，是當地僅有兩家診所之一，每周看診百名患者，開立處方藥、安排檢查，診斷範圍從糖尿病到癌症等疾病；她說：「我們非常擅長我們的工作，我們擁有技能、我們接受訓練，我填補一個巨大的空缺。」