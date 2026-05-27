德州研究：工程及建築學位投報率最高 畢業15年賺20萬

德州公立大學各科系畢業生15年「累積淨增值收入」排行榜

大學學費上漲，很多人開始質疑大學學位到底值不值得投資。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，非營利教育機構「高等教育委員會」(Postsecondary Commission)針對德州 公立大學2008至2009學年約2萬9000名學士畢業生追蹤分析，不論是否具備特定專業，其收入通常遠高於沒有學位的人，即使是主修文科也不例外。

該指標將畢業生在特定期間內的總收入比較無學士學位的勞工收入，同時扣除學費、住宿費、伙食費以及就讀大學期間因無法工作而損失的收入等教育成本。

平均而言，即使扣除大學費用，大學畢業生在15年期間的收入也比高中畢業生高出近8萬7000元。

工程及建築專業學生收益最高，超過20萬元。但研究發現，即使是通常薪資較低的文科畢業生，收入也比沒有學士學位的同齡人高出約3萬5000元。

高等教育諮詢公司HEA集團總裁伊茨科維茨(Michael Itzkowitz)表示，「攻讀學士學位無論專業為何都可能是明智投資。隨著這些求學者與就業者在職業生涯中不斷前進，這種經濟收益很可能會隨著時間推移而增長。」

伊茨科維茨指出，研究僅限於德州的學生，在其他州可能會有所不同，因為地區性的經濟差異可能需要不同程度的就業培訓。但他表示，分析表明，即使是收入較低的專業，通常也能為大學畢業生帶來經濟利益。

「這項研究非常嚴謹，因為它將機會成本納入考量，也就是說，它將上大學所放棄的時間及收入成本，對比高中畢業後直接投入職場的人，」他說。

獲得學士學位並非提高收入的唯一途徑，該分析還評估了獲得副學士學位(associate's degrees)與其他證書的學生的長期收入成長。

大多數副學士學位都帶來正向回報。營建技術科系的報酬最高，在畢業後15年內，平均淨收益約為7萬2000元。

相較之下，一些兩年制課程如餐飲服務與物流則導致淨虧損，分別虧損約1萬3000元及1萬5000元。

證照收益也參差不齊。營業技術類證照收益最高，15年內約為4萬8000元。但在受測的證照領域中，包括社會科學與資訊科技在內七個領域，反而出現淨虧損。