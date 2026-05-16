獲榮譽博士 哈里遜福特爆金句：我們這一代留下一團糟
好萊塢著名影星哈里遜福特(Harrison Ford)11日在亞利桑納州立大學(Arizona State University)畢業典禮上，獲頒榮譽文學博士學位。他向畢業生致辭時，其中「我們這一代給你們留下一團糟的世界」迅速在網路暴紅，成為金句。
83歲的哈里遜福特從影多年，以「星際大戰」(Star Wars)、「法櫃奇兵」(Indiana Jones)等系列電影的經典角色享譽影壇。政治網媒國會山莊報(The Hill) 報導，他在演說一開始就承認，年輕時並非總是對的。
他說，大學時生活放蕩不羈，虛度光陰，當時選修戲劇課目的只是想輕鬆拿個A，然而卻意外愛上了表演。「當沉浸在角色、戲服及妝容之中時，我感受到前所未有的自由及勇氣，我還拿到了A 。」
後來哈里遜福特休學追求自己的演藝事業，同時為了維持生計兼做木匠。因「星際大戰」一炮而紅後，找到了對表演的熱情，卻沒有找到人生的意義。他說：「負擔減輕了，擁有了自由和機會，但總覺得缺少了什麼。」
然而一切在1980年代發生了改變，當時他發現了非營利組織「國際自然保護協會」(Conservation International)，找到真正的人生目標，就是投身環保事業。
他向畢業生們呼籲環境正義、社會正義，並保護原住民社區，說「人類是自然的一部分，而不是凌駕於自然之上，原住民社區早已明白，樹木、山脈、水源及土地並非商品，而是值得珍惜的親人。」
「我們每個人都可以貢獻一分力量，在日常生活實踐這種智慧，熱愛地球，尊重自然的權威、慷慨和饋贈，以及自然賦予我們的公正，」他說，這是「因為你們即將踏入的世界，是一個我們這一代給你們留下的一團糟世界。」
哈里遜福特鼓勵說，「你們這一代擁有的力量遠超乎你們的想像，如果能夠駕馭這種力量，找到自己的領導能力、關注的議題、發出自己的聲音，世界將無法忽視你們」。
他並表示，「無論擁有怎樣的才能或抱負，都要找到發揮的方法，創造昨天還不存在的東西，為那些無法為自己發聲的人挺身而出。」
這位知名影星最後說：「這是屬於你們的時代，把握它。恭喜你們，去改變世界吧！」
當他走下講台時，學生們起立熱烈鼓掌，歡呼雀躍。
亞利桑納州立大學今年共有1萬4000名大學部畢業生。除哈里遜福特外，95歲的「股神」巴菲特(Warren Buffett)也獲頒榮譽學位。
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