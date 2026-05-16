獲榮譽博士 哈里遜福特爆金句：我們這一代留下一團糟

著名影星哈里遜福特日前在亞利桑納州立大學畢業典禮獲頒榮譽文學博士學位，他向畢業生致辭時說道，「我們這一代給你們留下一團糟的世界」迅速成為網路金句。(美聯社資料照片)

好萊塢 著名影星哈里遜福特(Harrison Ford)11日在亞利桑納州 立大學(Arizona State University)畢業典禮上，獲頒榮譽文學博士學位。他向畢業生致辭時，其中「我們這一代給你們留下一團糟的世界」迅速在網路暴紅，成為金句。

83歲的哈里遜福特從影多年，以「星際大戰」(Star Wars)、「法櫃奇兵」(Indiana Jones)等系列電影的經典角色享譽影壇。政治網媒國會山莊報(The Hill) 報導，他在演說一開始就承認，年輕時並非總是對的。

他說，大學時生活放蕩不羈，虛度光陰，當時選修戲劇課目的只是想輕鬆拿個A，然而卻意外愛上了表演。「當沉浸在角色、戲服及妝容之中時，我感受到前所未有的自由及勇氣，我還拿到了A 。」

後來哈里遜福特休學追求自己的演藝事業，同時為了維持生計兼做木匠。因「星際大戰」一炮而紅後，找到了對表演的熱情，卻沒有找到人生的意義。他說：「負擔減輕了，擁有了自由和機會，但總覺得缺少了什麼。」

然而一切在1980年代發生了改變，當時他發現了非營利組織「國際自然保護協會」(Conservation International)，找到真正的人生目標，就是投身環保事業。

他向畢業生們呼籲環境正義、社會正義，並保護原住民社區，說「人類是自然的一部分，而不是凌駕於自然之上，原住民社區早已明白，樹木、山脈、水源及土地並非商品，而是值得珍惜的親人。」

「我們每個人都可以貢獻一分力量，在日常生活實踐這種智慧，熱愛地球，尊重自然的權威、慷慨和饋贈，以及自然賦予我們的公正，」他說，這是「因為你們即將踏入的世界，是一個我們這一代給你們留下的一團糟世界。」

哈里遜福特鼓勵說，「你們這一代擁有的力量遠超乎你們的想像，如果能夠駕馭這種力量，找到自己的領導能力、關注的議題、發出自己的聲音，世界將無法忽視你們」。

他並表示，「無論擁有怎樣的才能或抱負，都要找到發揮的方法，創造昨天還不存在的東西，為那些無法為自己發聲的人挺身而出。」

這位知名影星最後說：「這是屬於你們的時代，把握它。恭喜你們，去改變世界吧！」

當他走下講台時，學生們起立熱烈鼓掌，歡呼雀躍。

亞利桑納州立大學今年共有1萬4000名大學部畢業生。除哈里遜福特外，95歲的「股神」巴菲特(Warren Buffett)也獲頒榮譽學位。