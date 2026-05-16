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加州龍蛇雜處高中 非裔學霸GPA平均4.3分 獲31大學錄取

編譯俞仲慈／綜合報導
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位於加州奧克蘭市東區弗蒙特高中，學生背景複雜，普遍閱讀能力欠佳、畢業率偏低，但今...
位於加州奧克蘭市東區弗蒙特高中，學生背景複雜，普遍閱讀能力欠佳、畢業率偏低，但今年出了一名成績優異的畢業生，以GPA平均4.3分優異成績，獲得31所大學錄取。(取材自弗蒙特高中官方臉書)

加州奧克蘭一所龍蛇雜處的公立高中出現一位非裔學霸，以GPA平均4.3分優異成績，獲得31所大學錄取。最後他選擇路易斯安納州立大學(Louisiana State University，LSU)就讀，未來希望能成為一名醫師。

紐約郵報(NY Post)報導，來自東奧克蘭(East Oakland)、現年18歲的小安東尼(Dominic Antoine Jr.)在本月1日、也就是全國大學決定日宣布前往LSU就讀：「我申請主修生物學，目標是醫學院預科。」

小安東尼以GPA平均4.3分優異成績，申請全國知名公立大學，例如洛杉磯加州大學(UCLA)和柏克萊加州大學(UC Berkeley)，並利用非裔大學通用申請系統(Common Black College Application)廣泛投遞申請書給多所著名傳統非裔大學，結果共收到31所大學錄取通知，包括包括霍華德大學(Howard University)、田納西州立大學(Tennessee State University)、摩根州立大學(Morgan State University)和雪城大學(Syracuse University)等。小安東尼向地方電視台KTVU強調，「我沒有被任何一所學校拒絕！」

在家中六名子女中，排行老二的小安東尼將優異學業表現，歸功於家人的支持與關愛。

至於LSU脫穎而出的原因，小安東尼坦言：「我知道自己心之所向，我相信我的直覺。」先前小安東尼已向KTVU電視台表示，LSU是第一所發給他錄取通知的大學，並提供一份豐厚獎學金。

小安東尼就讀的弗蒙特高中(Fremont High School)位於加州奧克蘭市東區，是一所龍蛇雜處的公立高中，學生普遍閱讀能力欠佳、畢業率偏低。不過小安東尼出汙泥而不染，不但學業成績優異，也是一名身手矯健的籃球運動員，教練德史密斯(Derek Smith)透露，首次看到當時還是國中生的小安東尼打球，就發現他與眾不同：「他身上有一種特別氣質。」

小安東尼不單熱愛籃球，還參加過足球和田徑比賽，一度飽受運動傷害之苦，激發他立志成為骨科醫師：「我經常往返骨科治療，獲得幫助後，讓我如釋重負。」儘管有大學對小安東尼的球技表達興趣，但認為目前學業才是自己優先要務。

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