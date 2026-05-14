「霹靂遊俠」道具車陳列博物館多年 竟被控在紐約違規超速

Volo Museum館內收藏的「霹靂車」。(美聯社)

上個月紐約市 布魯克林區一台交通違規照相機捕捉到一輛黑色跑車超速行駛，市政府於是將罰單寄給遠在芝加哥 的車主。車主卻大呼冤枉，說他的車子停在陳列室裡已經好幾年沒有開動過。

根據美聯社取得的罰單和照片顯示，這輛黑色1982年款龐蒂克火鳥(Pontiac Firebird Trans Am)雙門跑車在4月22日於布魯克林海洋大道(Ocean Parkway)限速25哩的路段，以時速36哩招搖過市；照片清楚顯示該車懸掛著加州 車牌，車號「KNIGHT」。

紐約市財政局查詢全國汽車監理資料，發現車主是位於芝加哥郊區的私人汽車博物館兼骨董車經銷商Volo Museum，開出一張50元的罰單。財政局官員表示，根據資料，這輛車自從2024年底以來，尚有多張交通罰單未繳。

其實這輛跑車大有來頭；它可是1980年代熱門電視影集「霹靂遊俠」(Knight Rider)裡的要角「霹靂車」KITT 2000，號稱「尖端科技的結晶，是一部人性化的萬能電腦車，刀槍不入，無所不能。」這部由男星大衛赫索霍夫(David Hasselhoff)主演的影集1982年在國家廣播公司(NBC)電視網首播，總共播出四季，並在全球80餘國授權播放。

專業汽車雜誌Road & Track指出，當年製作單位為了拍攝「霹靂車」不同的功能和角度，前後改造了大約20輛Firebird Trans Am做為道具。目前有五輛保存下來，分別收藏於四家汽車博物館和一名私人收藏家的車庫裡。但是Volo Museum館內收藏的「霹靂車」並非正版，而是1991年由專業改裝車廠依據原始設計圖打造的復刻版。

值得注意的是，這些道具車和復刻品都懸掛著和電視中「霹靂車」同樣的車牌，加州KNIGHT。

Volo Museum行銷總監沃迪拉(Jim Wojdyla)表示，陳列於該館展示間的「霹靂車」已經多年未曾發動，更遑論穿州過市到紐約去招搖。

Volo Museum已經向紐約市當局提出抗告，要求舉行聽證會。「我們想知道這個霹靂遊俠到底是誰。」沃迪拉說，「因為物以類聚，我們想知道那輛車究竟市博物館藏品，或是某人由於嗜好打造出來的作品，它看起來相當逼真，我們想認識這些傢伙。」