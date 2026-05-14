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「霹靂遊俠」道具車放博物館多年 竟被控在紐約違規超速

「霹靂遊俠」道具車陳列博物館多年 竟被控在紐約違規超速

記者彭尚興／即時報導
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Volo Museum館內收藏的「霹靂車」。(美聯社)
Volo Museum館內收藏的「霹靂車」。(美聯社)

上個月紐約市布魯克林區一台交通違規照相機捕捉到一輛黑色跑車超速行駛，市政府於是將罰單寄給遠在芝加哥的車主。車主卻大呼冤枉，說他的車子停在陳列室裡已經好幾年沒有開動過。

根據美聯社取得的罰單和照片顯示，這輛黑色1982年款龐蒂克火鳥(Pontiac Firebird Trans Am)雙門跑車在4月22日於布魯克林海洋大道(Ocean Parkway)限速25哩的路段，以時速36哩招搖過市；照片清楚顯示該車懸掛著加州車牌，車號「KNIGHT」。

紐約市財政局查詢全國汽車監理資料，發現車主是位於芝加哥郊區的私人汽車博物館兼骨董車經銷商Volo Museum，開出一張50元的罰單。財政局官員表示，根據資料，這輛車自從2024年底以來，尚有多張交通罰單未繳。

其實這輛跑車大有來頭；它可是1980年代熱門電視影集「霹靂遊俠」(Knight Rider)裡的要角「霹靂車」KITT 2000，號稱「尖端科技的結晶，是一部人性化的萬能電腦車，刀槍不入，無所不能。」這部由男星大衛赫索霍夫(David Hasselhoff)主演的影集1982年在國家廣播公司(NBC)電視網首播，總共播出四季，並在全球80餘國授權播放。

專業汽車雜誌Road & Track指出，當年製作單位為了拍攝「霹靂車」不同的功能和角度，前後改造了大約20輛Firebird Trans Am做為道具。目前有五輛保存下來，分別收藏於四家汽車博物館和一名私人收藏家的車庫裡。但是Volo Museum館內收藏的「霹靂車」並非正版，而是1991年由專業改裝車廠依據原始設計圖打造的復刻版。

值得注意的是，這些道具車和復刻品都懸掛著和電視中「霹靂車」同樣的車牌，加州KNIGHT。

Volo Museum行銷總監沃迪拉(Jim Wojdyla)表示，陳列於該館展示間的「霹靂車」已經多年未曾發動，更遑論穿州過市到紐約去招搖。

Volo Museum已經向紐約市當局提出抗告，要求舉行聽證會。「我們想知道這個霹靂遊俠到底是誰。」沃迪拉說，「因為物以類聚，我們想知道那輛車究竟市博物館藏品，或是某人由於嗜好打造出來的作品，它看起來相當逼真，我們想認識這些傢伙。」

布魯克林區一台交通違規照相機捕捉到一輛黑色跑車超速行駛，沒想到竟是1980年代熱...
布魯克林區一台交通違規照相機捕捉到一輛黑色跑車超速行駛，沒想到竟是1980年代熱門電視影集「霹靂遊俠」裡的「霹靂車」。(美聯社)

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