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他放棄30億美妝帝國 只為當神父

編譯馬雯婷／綜合報導
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曾經是身價數十億的美妝品牌創辦人史考特·文森·博爾巴，2019年突然決定拋下一切...
曾經是身價數十億的美妝品牌創辦人史考特·文森·博爾巴，2019年突然決定拋下一切世俗財富，成為一名天主教士。(天主教佛雷斯諾教區)

據雅虎新聞網報導，史考特·文森·博爾巴（Scott Vincent Borba）是總部位於加州奧克蘭的平價化妝品牌e.l.f. Cosmetics共同創辦人之一，如今選擇放下龐大的美妝事業財富，轉而踏上神職之路，即將成為一名天主教神父。

灣區ABC7電視台報導，現年52歲的博爾巴將於5月23日在加州維塞利亞（Visalia）由天主教佛雷斯諾教區(Fresno Diocese)正式按立為神父。在投身美妝事業數十年、打造出高達約30億元的商業版圖後，他終於回應了多年來始終縈繞心中的神召。

這樣的人生轉變，與他過去作為成功模特兒、美妝造型師和品牌創辦人時期的奢華生活形成鮮明對比。

博爾巴在接受 ABC7 訪問時回憶道，「我們曾與派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）等名人一同出遊，也會參加卡戴珊家族（Kardashian family）的派對，過著典型的好萊塢式生活。我曾經是那種奢華生活的代表人物，非常自負，也不謙卑。」

「10歲就感受神召」

他表示，自己其實在10歲時就感受到成為神父的召喚，但直到40多歲仍抗拒這個呼召。當時他在洛杉磯過著極盡奢華的生活，卻逐漸失去內心的滿足感。他形容那段時期為「快樂突然消失」，也正是在這樣的狀態下，他重新回到信仰之中。

「我向主祈求，請祂幫助我成為祂創造我時所期望的樣子。」他說，「就在那一刻，我感受到一股強烈的愛與憐憫湧入生命，那是一種非常神祕的經歷。」

e.l.f. Cosmetics（全名 Eyes, Lips, Face）以平價且不做動物實驗的彩妝產品迅速打入市場。據富比世（Forbes）報導，該公司自2004年創立後，僅10年內營收便突破1億元。

2019年，博爾巴決定放下財富，成為輔祭執事(deacon)，並進入位於門洛帕克(Menlo Park)的聖派屈克神學院大學(St. Patrick's Seminary & University)接受神學教育。

自此之後，他逐步走向神職之路，經過多年學習與服事，即將正式成為神父。

「人生從未如此快樂」

「我現在住在一個非常小的房間裡，生活非常簡樸，幾乎沒有多餘的東西。」博爾巴說，「我只有少量衣物和幾雙鞋子，生活已經回到最基本的需求。」

「但我人生中從未像現在這樣快樂。」他補充道，「當我重新調整自己，在上帝的帶領下把焦點放回祂身上後，內心的喜樂又回來了。」

加州 灣區 洛杉磯

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