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美數十年幽浮檔案曝光 離奇光球、四呎外星人超科幻

編譯廖振堯／綜合報導
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檔案文件包含一些不明簡圖。（美聯社）
檔案文件包含一些不明簡圖。（美聯社）

川普政府8日公布一批過去不曾曝光的「不明異常現象」(unidentified anomalous phenomena)檔案及影片，跨度長達數十年的文件中充滿離奇及難以解釋的現象，如超高溫光球追逐、奇怪的八芒星、60年代的不明飛行物(UFOs，又稱幽浮)及疑似目擊外星人。

紐約郵報(New York Post)報導，文件中最新的離奇遭遇便在去年，多名軍方人員在靠近一處疑似政府設施的山區進行搜尋任務時，看到地平線上有一架應為飛機的物體向西移動，然後他們發現了一個超高溫球體在地面附近盤旋，接著該球體以「極高速度向東飛行，再分裂成兩個物體」。文件詳細描述了其中一架飛機無法跟上並放棄追蹤。

一分鐘後，兩個光球似乎突然亮起，並排靜止不動，呈現橙色橢圓形，中心為白或黃色，向四面八方發光。幾秒鐘後，第三個光球在前兩個光球下方亮起，隨後又一個光球在下方亮起，直到最初兩個光球下方總共出現四到五個光球。幾秒鐘後，這些光球開始以相反的順序向下亮起，看起來靜止不動直到消失。文件中並未寫明具體地點。

在另一個檔案中，來自美國中央司令部人員2013年拍攝到的紅外線影片中出現形狀怪異的物體，像是一個八芒星漂浮在空中。這段長達近兩分鐘的影片是由「美國軍用平台上的紅外線感測器」拍攝到的；網站描述寫道它的八個角長度還會交替變化。

最大量的外星人資料，或許收錄在一份日期為1966年10月19日、主題為「不明飛行物」的聯邦調查局內部備忘錄中，聲稱「1965年是UFO目擊事件數量最多的一年」。這份備忘錄主要聚焦在當時暢銷書作家愛德華茲（Frank Edwards）所寫的《飛碟－非同兒戲》(Flying Saucers–Serious Business)一書，該書被認為推動大眾對UFO的興趣。

根據該備忘錄，愛德華茲將「幽浮描述為經過拋光的金屬物體，散發出熱與光（強烈到足以灼傷過於靠近的目擊者）」。他稱這些幽浮「從明亮的白色到暗紅色，以及鮮豔的橘色不等」，其中一些還帶有「令人目眩的強光」。

愛德華茲還聲稱，UFO有三種「基本形狀」：長達300呎的飛艇狀飛船、直徑從幾呎到100呎不等的圓盤狀物體，以及蛋形物體——備忘錄指出，後者是目擊到最多的UFO類型。

FBI在備忘錄聲稱許多目擊者都是可靠的人，包括執法人員、執行公務的軍人、商業航空公司機師。文件指出至少有三次發現了墜毀物體的殘骸，其中包括鎂合金、純鎂和一種異常堅硬的未知金屬，這種金屬含有「15微米的金屬球」，其表面有「微型隕石撞擊」的痕跡。目擊的UFO能以驚人的速度無聲移動，也能在空中懸停片刻，然後從底部發出閃光加速飛走。

其中一位目擊者更說看到一些從疑似UFO降落的「機組人員」，「他們身高三呎半到四呎，身穿類似太空服和頭盔的裝備」。

政府公布「不明異常現象」檔案，包括一張照片顯示「所謂的飛碟樣本」。（美聯社）
政府公布「不明異常現象」檔案，包括一張照片顯示「所謂的飛碟樣本」。（美聯社）

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