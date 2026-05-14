外星人造訪地球是什麼樣子？ 好萊塢為大眾先做心理準備

1947年新墨西哥州羅斯威爾附近發現不明殘骸後，好萊塢便抓住這個題材拍出許多影片。圖為一個告示牌指示遊客前往「1947年幽浮墜毀地點」。（美聯社）

川普 政府8日公布大批「不明異常現象」(UAP)檔案及影片後，科幻與現實之間的界線可能將逐漸劃清。但幾十年來，外星人一直是好萊塢 電影、科幻小說歷久不衰的題材，滿足觀眾最瘋狂的想像。

美聯社報導，退役美國海軍少將蓋洛德特(Timothy Gallaudet)談到若有一天證實外太空智慧生命存在且曾造訪地球時，「好萊塢基本上早已在替大眾做心理準備，我認為人們能夠接受。當然這也取決於政府究竟公開了哪些資訊。」

1947年新墨西哥州羅斯威爾(Roswell)附近發現不明殘骸後，好萊塢很快便抓住這個題材，事件三年後上映「飛碟」(The Flying Saucer)，之後又陸續出現一些低成本、如今大多已被遺忘的作品，但也有至今仍啟發科幻迷的經典，例如1951年的「地球末日記」(The Day the Earth Stood Still)。

此後諸多電影設定外星人曾造訪地球，如1977年「第三類接觸」(Close Encounters of the Third Kind)裡，懷俄明州的魔鬼塔，還有1987年「終極戰士」(Predator)的中美洲叢林，以及2002年「靈異象限」(Signs)的賓州 玉米田。

杜克大學教授沃爾德(Priscilla Wald)開設了一門科幻與電影課程，她認為科幻作品塑造了人們對宇宙其他智慧生命的認知，無論是外星人入侵、外星人警告人類誤入歧途、外星人只是想接觸並幫助人類，或者只是來打聲招呼。

沃爾德舉例，像是「地球末日記」裡的外星人是「善良的靈魂」，他們降臨地球是想在核戰之後，「試圖警告人類：我們正在宇宙中製造問題，如果我們不停手，他們就不得不採取行動。」

然而，其他作品中的外星訪客動機與意圖較邪惡，要佔領地球、滅絕人類，甚至豢養人類作為食物，沃爾德表示，「如果我們發現外星人正在前來，人們會出現各種不同反應，我想會有很多人歡迎他們，也會有很多人躲進地下室囤滿罐頭。」

還有一些紀錄片講述政府對於外星智慧生命存在的認知，以及試圖用逆向工程拆解外星科技的行動，如2025年的「解密年代」(The Age of Disclosure)。沃爾德也說，對外星人的恐懼其實反映的是我們自己，「很多有關外星人降臨地球的理論，都是他們想要征服我們，他們充滿暴力。這聽起來像誰？聽起來像我們自己」。