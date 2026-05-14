外星人如何看人類？ 學者說失望、「地球的我們像瘋子一樣」
隨著太空總署「阿提米絲2號」(Artemis II)的升空，美國重返月球，人們對於幽浮(UFO) 的好奇及興趣再次高漲起來。幾個世代以來，人類一直在想：來自其他星球的外星生命會是甚麼樣子？但卻很少反過來思考：外星人會如何看待地球人？
這個問題可能會引出一些令人不太舒服的答案。
理論物理學家勒布（Avi Loeb） 表示：「如果我從遠處觀察地球，我會感到相當失望。我們大部分的投資都用在處理衝突，以防別人殺死我們，或我們去殺死別人。看看為了一小塊領土而爆發的烏克蘭戰爭吧，那並不是智慧的象徵。」
勒布又說：「他們或許正在嘲笑我們。他們也可能正在觀察我們……以確保我們不會變成掠奪者，不會對他們構成威脅。」
美聯社援引丕優研究中心(Pew Research Center)2021年的調查顯示，約三分之二的美國人認為其他星球上有智慧生命；大約一半人表示，軍方人員報告的UFO「肯定」或「很可能」是地球外存在智慧生命的證據。
美國人一直都認為政府在隱瞞有關UFO、外星人的真相，絕大多數美國人都認同電視影集「X檔案」中的那句名言：「真相就在那裡」，就看我們如何找出來。
位於加州山景鎮的「搜尋外星文明協會」（ SETI Institute） 總裁兼執行長戴亞蒙（ Bill Diamond） 表示：「我們不願意認為，在這個異常龐大且令人難以理解的宇宙裡，生命、智慧、甚至科技，只在這一個地方誕生。這在某種程度上反映了人類的心聲：『我們不想孤單。』」
根據密西根大學天文學教授貝爾金（ Edwin Bergin） 的說法，宇宙中有數十億個星系，而每個星系又擁有數十億顆恆星，因此其他地方孕育出生命的可能性相當高。他教授的內容之一，就是如何尋找地球之外的生命。他認為，如果具有智慧的生命真的跨越遙遠距離來到地球，他們會主動現身——即使人類總是傾向於製造混亂。
他說：「我想，他們會覺得我們像瘋子一樣……但他們還是會現身。不然為什麼要來這裡呢？」
上一則
聚焦華裔移民 李安新片「金山」加州開鏡
下一則