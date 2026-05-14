外星人如何看人類？ 學者說失望、「地球的我們像瘋子一樣」

很少人反過來思考：外星人會如何看待地球人？圖為一名行人經過新墨西哥州羅斯威爾鎮國際幽浮博物館的一幅外星人畫作。（美聯社）

隨著太空總署「阿提米絲2號」(Artemis II)的升空，美國重返月球，人們對於幽浮(UFO) 的好奇及興趣再次高漲起來。幾個世代以來，人類一直在想：來自其他星球的外星生命會是甚麼樣子？但卻很少反過來思考：外星人會如何看待地球人？

這個問題可能會引出一些令人不太舒服的答案。

理論物理學家勒布（Avi Loeb） 表示：「如果我從遠處觀察地球，我會感到相當失望。我們大部分的投資都用在處理衝突，以防別人殺死我們，或我們去殺死別人。看看為了一小塊領土而爆發的烏克蘭戰爭吧，那並不是智慧的象徵。」

勒布又說：「他們或許正在嘲笑我們。他們也可能正在觀察我們……以確保我們不會變成掠奪者，不會對他們構成威脅。」

美聯社援引丕優研究中心(Pew Research Center)2021年的調查顯示，約三分之二的美國人認為其他星球上有智慧生命；大約一半人表示，軍方人員報告的UFO「肯定」或「很可能」是地球外存在智慧生命的證據。

美國人一直都認為政府在隱瞞有關UFO、外星人的真相，絕大多數美國人都認同電視影集「X檔案」中的那句名言：「真相就在那裡」，就看我們如何找出來。

位於加州山景鎮的「搜尋外星文明協會」（ SETI Institute） 總裁兼執行長戴亞蒙（ Bill Diamond） 表示：「我們不願意認為，在這個異常龐大且令人難以理解的宇宙裡，生命、智慧、甚至科技，只在這一個地方誕生。這在某種程度上反映了人類的心聲：『我們不想孤單。』」

根據密西根大學天文學教授貝爾金（ Edwin Bergin） 的說法，宇宙中有數十億個星系，而每個星系又擁有數十億顆恆星，因此其他地方孕育出生命的可能性相當高。他教授的內容之一，就是如何尋找地球之外的生命。他認為，如果具有智慧的生命真的跨越遙遠距離來到地球，他們會主動現身——即使人類總是傾向於製造混亂。

他說：「我想，他們會覺得我們像瘋子一樣……但他們還是會現身。不然為什麼要來這裡呢？」