政商權貴漠視正確英文 秀權力還是表示友善？

司法部公布的艾普斯坦書信檔案，被發現哈佛畢業的艾普斯坦嚴重拼字錯誤、還錯用標體符號，其他出身常春藤名校的關係人或富豪朋友也有相同毛病。(美聯社)

華爾街日報報導，從「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)的朋友到推特(Twitter)創辦人多爾西(Jack Dorsey)以及派拉蒙影業(Paramount)執行長艾里森(David Ellison)，全球最有錢有勢的精英階級如今似乎不再注重拼字與文法，對使用正確英文表現出一種漠視，這到底是懶惰、沒文化還是一種終極炫耀？

報導指出，許多政商大老如今對拼字、標點符號、文法正確與否的漠視程度令人意外。

多爾西上個月宣布Block公司裁員近半數員工的備忘錄幾乎全部使用小寫字母。

艾里森去年在磋商併購協議時把華納兄弟探索(Warner Bros. Discovery)執行長札斯拉夫(David Zaslav)名字拼錯成「Daivd」。

司法部公布的艾普斯坦檔案裡，不僅艾普斯坦嚴重拼錯字、錯用標體符號，就連出身常春藤名校的關係人或富豪朋友也有相同毛病。

這個現象凸顯的事實是，權力與正確使用標點符號之間存在反比關係。

喬治城大學(Georgetown University)語言學教授黛博拉·泰南(Deborah Tannen)表示，在書寫對話裡忽視拼字與語法，可能是某種權力展現，或是一種友好訊號，代表「我很重要，你不重要，所以我不必注意細節」或「我們關係很好，我不必擔心，我們不拘小節。」

1992年，當時的副總統奎爾(Dan Quayle)在鏡頭前糾正一名參加拼字比賽的12歲兒童，卻把「馬鈴薯」(potato)一字拼錯變成「potatoe」。這個錯誤讓奎爾成為笑柄，甚至掩蓋他任內其他政績或建樹。

簡訊、網路讓人們頻繁透過文字溝通，整個社會變得不像以前那般正式，「先生」(Mr.)、「女士」(Mrs)等尊稱經常被省略。

川普總統的社群媒體發文特色是有隨機出現的大寫字母跟拼錯字。2017年，川普曾在凌晨12時6分發布推文，出現拼錯字「covfefe」。

艾普斯坦在便條紙上把「恭喜」(congratulations)拼成「congragulations」。他的電郵末尾經常加註「抱歉有這麼多錯字，從我的 iPhone發送」。

西雅圖華盛頓大學(University of Washington, Seattle)美國外交政策教授貝斯納(Daniel Bessner)在X平台詢問網友對艾普斯坦寫作風格的看法，有人回答艾普斯坦屬於嬰兒潮世代，是在黑莓機那種容易出錯的鍵盤上學會傳簡訊，也有網友回答艾普斯坦是故意的。