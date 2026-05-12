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作家自證非AI 文章故意寫錯字、熱門影集台詞也入文

記者顏伶如／綜合報導
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為了證明自己是真人而不是AI，某些作家使出非常手段，包括故意寫錯字、加入隨性口語...
為了證明自己是真人而不是AI，某些作家使出非常手段，包括故意寫錯字、加入隨性口語等。示意圖。(路透)

華爾街日報6日報導，為了證明自己是真人而不是AI，某些作家不得不使出非常手段，包括故意寫錯字、加入隨性口語，或把熱門影集「我們的辦公室」(The Office)劇中台詞寫進文章裡。

住在紐約布魯克林的32歲文案撰稿人莎拉·哈弗爾(Sarah Suzuki Harvard)表示，近來開始使用非常隨意的語句在文章裡，例如「嘿唷，說真的」(hey yo, for real)，或者連續打出一串驚嘆號。她說：「我不喜歡這樣，可是為了感覺像個真人，不得不這麼做。」

報導指出，人工智慧(AI)生成內容充斥網路，使得愈來愈多民眾嘗試抓出哪些內容創作者仰賴AI工具寫文案；堅持原創的作家以及承認借助聊天機器人幫忙的人，如今都努力嘗試以往不必擔心的一個細節，就是讓文字看起來像是出自真人之手。

哈弗爾說，很擔心被人指控文案是機器人代筆。她表示，曾經看過其他作家出現問題，因非常努力證明自己的「人類」身分。

她形容，這就像是一種新的麥卡錫主義(McCarthyism)，非常瘋狂，「人們正在要求證明那些沒辦法證明的事情。」

AI模型經過大量訓練之後，學會明確表達，避免累贅，然而修飾過度、重覆使用特定修辭，卻反而容易露餡。

今年3月，哈切特出版社(Hachette)認定「害羞女孩」(Shy Girl)書中某些內容是AI創作而決定下架，作者則辯稱沒有使用AI。

住在佛州傑克森維爾(Jacksonville)的28歲個人帳戶理財專員馬西(Garrett Marcy)說，AI寫作風格很容易識破，其中一個特點是突然在網路上變得下筆如有神助的人。

馬西指出，大學時期認識的某些人根本寫不出論文，現在卻能寫出論文的主旨句子。他表示自己現在寫作會故意留下錯字。

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