紐約餐廳半隻烤雞40元掀成本論戰 業主：只賺4元

紐約一家餐廳才開張幾天，就因半隻烤雞定價40元，意外捲入外食成本高漲的論戰。（示意圖，美聯社）

一名餐廳老闆在紐約市 布魯克林區的餐廳才開張幾天，就因半隻烤雞定價40元，意外捲入紐約市外食成本高漲的論戰。

紐約時報 報導，對部分民眾而言，這個價格凸顯「全球美食之都」紐約的外食費用，已貴到讓人望而卻步。

但是上個月剛開餐廳Gigi's的伊韋納（Hugo Hivernat）堅稱，在營運成本極高的狀況下，利潤所剩無幾，「生活成本危機下，我們也是身不由己」。

伊韋納說：「也許有人會認為我們靠這40元的雞，周末就能開著保時捷（Porsche）去漢普頓斯（Hamptons）度假，但其實我們和這裡的每個人都一樣。」漢普頓斯是紐約長島地區知名的高級海濱度假勝地。

這道雞料理由一名廚師負責分切，另一名廚師將其串上旋轉烤架，再由第三名廚師用手持噴槍將外皮炙烤至起泡焦香。料理會搭配烤馬鈴薯與三種醬汁，盛放在一個伊韋納於法國跳蚤市場找到的銀製大盤上。

伊韋納解釋，這40元當中，有25%用於紐約州 北部的優質雞肉等食材原料，其餘則用於支付租金、水電費、薪資及其他開銷，利潤只有4元，還要償還開店時背負的50萬元債務。

不過，他所訂出的價格卻讓一位地方政治人物感到不滿。「半隻雞賣40元？真的假的？」紐約市議員奧塞（Chi Ossé）在Instagram發文寫道，貼文似乎是在點名這家新開幕、但其實並不位於他選區內的餐廳。

位於貝德福德-史岱文森（Bedford-Stuyvesant）的烤雞餐廳 Badaboom 老闆格魯克羅夫特（Henry Glucroft）表示，超市扭曲了消費者對烤雞合理價格的認知，因為烤雞是典型的「虧本促銷商品」（loss leader），這是一種零售策略：超市會將某項商品的售價壓低至低於生產成本，價格甚至往往比一整隻生雞還便宜，藉此吸引顧客進店消費。好市多的烤雞從2009年以來就保持4.99元的價格。

格魯克羅夫特說，「我們承受不起這種虧損。」該店的半隻烤雞價格為32元，配有馬鈴薯但不附醬汁。

美國民眾正飽受生活成本高漲所苦，在紐約感受尤其深刻。根據紐約州財政監察機構今年2月發布的報告，截至2023年的10年間，紐約市外食價格上漲43.6%，略高於全國平均的42.8%。

紐約很多餐廳沒賺錢，只能勉強維持生計。（美聯社）

紐約市餐飲業聯盟（New York City Hospitality Alliance）執行長里吉（Andrew Rigie）表示：「很多餐廳根本沒賺錢，只能勉強維持生計。」

他說，餐飲業面臨多重不利因素，包括保險費上漲、新冠疫情後的經濟復甦緩慢，川普總統實施關稅後也導致食材成本增加。在紐約市餐飲業聯盟調查的逾200家餐廳中，近半數（46%）表示2025年第四季的實際營收低於預期。