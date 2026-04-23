佛州喬州野火 燒毀47屋 部份地區被迫疏散 學校停課

喬治亞州沿海地區傳出山林野火，截至22日已有近50棟房屋被摧毀，另有300戶遭受威脅。(美聯社)

佛羅里達和喬治亞州 最近分別發生山林野火，火勢愈演愈烈，部份地區被迫疏散、學校停課。

野山分別發生在喬州 沿海地區，以及佛州 傑克遜維爾市(Jacksonville)及其周邊地區。佛州正面臨數十年來最嚴重的火災季節之一。

目前尚不清楚野火發生原因，但長期乾旱、低濕度和強風都助長火勢。

喬州兩處最大野火延燒面積已超過31平方哩，另外至少還有四起小規模火災通報。美國乾旱監測數據(U.S. Drought Monitor)顯示，喬州火災最嚴重地區處於極度或特別乾旱狀態，屬最嚴峻乾旱等級。

喬州東南部的布蘭特利郡(Brantley County)郡長卡森(Joey Cason)22日在記者會上說，當地快速蔓延的野火在21日摧毀47處房屋，22日又對300戶房屋構成威脅；大火延燒範圍21日才短短半天就擴大近六倍。20個消防單位動員滅火。

布蘭特利郡警長戴維斯(Len Davis)警告居民做好撤離準備，並稱風向可能迅速變化、難以預料。聯邦急難管理局(Federal Emergency Management Agency, FEMA)稱，該郡至少已有800人撤離，並開放5個避難所。

喬州林業協會(Georgia Forestry Association)表示，克林奇郡(Clinch County)發生的大火也迫使若干社區居民撤離；情況嚴峻而且瞬息萬變。

喬州東北部地區的美國鐵路(Amtrak)列車服務20日因野火中斷，直到22日才恢復正常。

至於在佛州，消防員22日全力撲滅131起野火，延燒面積34平方哩，主要集中在北部。佛州農業廳長辛普森(Wilton Simpson)說，消防人力物力正在佛州各地集結，準備趕赴火災現場。佛州已連續18個月處於乾旱狀態。

野火造成的煙霧正飄向喬州亞特蘭大和薩凡納(Savannah)，以及佛州傑克遜維爾。喬州南部部分地區22日空氣品質降至不健康級別，居民健康可能受影響。

氣象局表示，由於天氣非很乾燥，24日之前每天下午都持續有高火災風險。

美國國家氣象局(National Weather Service)表示，低濕度和強風的危險組合將使火災風險居高不下。