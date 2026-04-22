美國人迷上麻將 年輕人「打兩圈就換桌」如聯誼 還有新版美式玩法

麻將如今成了美國新的社交熱潮，加上新玩法顯得更酷、更時尚。圖為俄亥俄州的兩名婦女和友人湊在一起玩麻將。（美聯社）

麻將如今成了美國新的社交熱潮，從芝加哥 、邁阿密到達拉斯，從住宅、姊妹會、倉庫空間、一直到企業團建活動、鄉村俱樂部裡，都有人在打麻將。新冠疫情後麻將變得更年輕、更酷、更時尚，加上新玩法使得這個古老牌類遊戲歷久彌新。

華爾街日報報導，麻將在美國主要有兩種版本：香港 麻將與美式麻將。香港麻將使用144張牌，美式麻將則由猶太 女性推廣成全國性玩法，另外加入8張百搭牌(joker)、開局前換牌流程「Charleston」，還有一張每年更新、令人眼花撩亂的牌型卡，上面列出約70種胡牌牌型，能組合出超過千種可能性。

在2026年人們狂滑短影音、著迷運動博彩的同時，麻將卻是少見健康的嗜好，不僅讓腦袋保持敏銳，也給長輩們一個修理年輕人的絕佳機會。活動管理與售票平台Eventbrite數據顯示，麻將活動從2023年到2024年增加了近200%。在Yelp上，美國地區搜尋麻將俱樂部的次數從2024年9月到2025年8月比前12個月暴增4467%，搜尋麻將課程的次數則增加超過9倍。康州一名麻將老師布西(Liz Busch)表示，她接下來六周的課程都已額滿。

康州的黃金海岸麻將俱樂部(Gold Coast Mahjong Club)共同創辦人道爾頓(Jamie Dalton)表示，美式麻將「是不同的遊戲」，不過她因為華裔祖母的關係也學香港麻將。另一位共同創辦人布朗(Emily Brown)表示，麻將入門的門檻其實很低，只要約60元的牌組以及一張桌墊即可。

個性內向的道爾頓搬到康州後一直交不到朋友，直到開始打麻將。華爾街日報時尚總編華特斯(Jamie Waters)還參加了該俱樂部舉辦為期三天、費用約2500元的活動，與49位女性、3位男性同聚康州鄉間的五星級飯店學習牌技，他表示在三堂兩小時的課程後只覺得腦袋一團亂。他大嘆摩斯密碼可能還比那張胡牌牌型卡更容易懂，同行女士勸他要有耐心，「麻將就像皮拉提斯，它不會變簡單，但你的姿勢會變好。」

年輕亞裔美國人也在成立麻將俱樂部，擁抱自己的文化根源。28歲的徐瓊安(Joanne Xu，音譯)在紐約創立快閃俱樂部「Green Tile Social Club」，她說麻將確實是一種社交潤滑劑，其活動氛圍也截然不同。華特斯亦參加了一次周五晚上在布碌崙(布魯克林)布希維克(Bushwick)附近倉庫舉辦的活動，入場費25元還附一杯燒酒調酒，現場音樂低鳴、燈光閃爍，約200名年輕男女熱絡打牌，每打完兩圈就換桌，氣氛甚至有點像快速約會。