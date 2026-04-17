均溫50.85℉…美國本土132年來最異常炎熱3月

今年3月美國本土48州持續而且密集的不尋常高溫，成為132年來最異常炎熱的3月份。圖為加州河濱縣今年3月19日中午左右的天氣，當天測得破紀錄的97華氏度高溫。(美聯社)

國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration， NOAA)日前公布最新天氣數據，今年3月美國大陸本土(continental United States)48州持續而且密集的不尋常高溫，成為132年來最異常炎熱的月份(abnormally hot month)。預計未來一年左右，全球氣溫將進一步升高，聖嬰現象(El Niño)將達到超強等級。

最新公布的數據涵蓋美國本土48州和哥倫比亞特區。今年3月不僅改寫全美最炎熱3月份的紀錄，而且氣溫較正常水平高出的幅度也刷新本土48州的紀錄。

資料顯示，全美今年3月平均氣溫為華氏50.85度(攝氏10.47度)，較20世紀3月平均氣溫高出華氏9.35度，成了史上最不尋常高溫的一個月，輕而易舉打破2012年的紀錄。該年3月氣溫高出平均值華氏8.9度。

NOAA表示，3月的最高溫較20世紀平均值高出華氏11.4度，而且也比4月平均白天高溫高出將近華氏1度。

美國史上最異常高溫的十個月當中，有六個月出現在最近十年；其中，今年2月平均氣溫比20世紀平均值高出華氏6.57度，在史上最異常高溫月份中排名第十。

非營利組織「氣候中心」(Climate Central)氣象專家溫克利(Shel Winkley)表示，今年3月全美各地所經歷的極端高溫前所未見，最令人擔憂的是，改寫紀錄的次數驚人，而且，緊隨在有史以來降雪量最大的一年、以及最熱的冬季之後。如今大家看到冬季異常高溫天氣也延續到春季，高溫天氣持續期過長，才是真正令人擔憂之處。

氣象專家沃爾頓(Guy Walton)針對NOAA最新公布的數據進行分析後表示，上個月全美各地有多達1萬9800個當日高溫紀錄被打破。

「聖嬰現象」是指赤道太平洋中部和東部海域海水溫度異常持續升高變暖，與赤道上空大氣環流交互作用的自然現象，往往引發全球氣候異常，