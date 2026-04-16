權威購車指南Edmunds：10款二手運動休旅車保值率最高

豐田2023年款的Corolla Cross以實用且實惠著稱，保值率達81.7%。（美聯社）

某些車款進入二手車市場，保值率往往優於其他車款。美國權威汽車指南Edmunds的專家分析了銷售交易數據，並將2023年款二手運動型休旅車（SUV）的平均交易價與其原廠建議零售價進行比較；在五種類別中，各選出保值率最強的前兩款。此排名雖針對2023年車款，但若打算購買新車，同樣值得參考。

1. 超小型SUV：豐田 Corolla Cross與本田 HR-V

豐田Corolla Cross以實用且實惠著稱，配備多項標準駕駛輔助功能，且以其車身尺寸而言，提供充裕的載物空間。外型雖不花梢，但保值表現難有能匹敵者，三年後仍保有原價的81.7%。

緊追在後的HR-V提供寬敞的乘坐空間與行李廂容量，但加速較慢。

2. 小型SUV：豐田RAV4 Hybrid與本田CR-V

豐田RAV4乘坐舒適且空間寬敞，並提供多種配備等級滿足不同預算需求。出色的碰撞測試表現與省油特質更是魅力所在，使其保值率高達81.4%。

排名其後的是極受歡迎的本田CR-V，優點包括平順的行駛質感與易於操作的科技配備、輕鬆的駕馭特性、寬敞的行李廂空間，以及搭載混合動力系統的省油能力。

3. 中型SUV：豐田4Runner與福特Bronco

對喜愛粗獷造型與追求越野能力的消費者，豐田4Runner擁有不少忠實粉絲，三年後的平均保值率達83%，在Edmunds所點名的SUV中領先群雄。

若想要一輛更具冒險精神卻仍能保值的車款，不妨考慮福特Bronco；擁有復古風格的設計、優越的越野能力，以及豐富的選配清單。

4. 中型三排座SUV：豐田Highlander Hybrid與本田Pilot

三排座SUV的豐田Highlander已在市場風行逾20年，Hybrid版本更展現出卓越的省油特性；雖然第三排座椅空間較窄，但Hybrid版本三年後保值率仍有77%。

位居第二的是本田Pilot，同樣以提供充足的空間與載物容量，滿足日益成長家庭的需求。其第三排座椅比Highlander寬敞，但尚未推出Pilot的混合動力版本。

5. 大型三排座SUV：豐田Sequoia與雪佛蘭Tahoe

豐田Sequoia吸引那些需最大空間且追求強勁性能的SUV買家，其混合動力引擎馬力十足，三年後有80%的保值率。

雪佛蘭Tahoe在大型三排座SUV中，保值率排名第二。憑藉兩款強勁的V8引擎以及一款渦輪增壓柴油六缸引擎，若計畫拖曳重型拖車，Tahoe是理想選擇；此外，還配備了雪佛蘭最新的科技功能。