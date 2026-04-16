我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本京都男童命案 繼父承認殺害男童 稱獨自棄屍

白宮高層放話：美國可無限期持續封鎖伊朗港口

AI衝擊「950萬名駕駛何去何從」 Uber CEO：我不知道

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Uber執行長霍斯羅沙希預測，駕駛、物流等體力工作可能在15至20年內因AI被改...
Uber執行長霍斯羅沙希預測，駕駛、物流等體力工作可能在15至20年內因AI被改變。（美聯社）

多數科技公司高層在談及人工智慧（AI）對就業影響時，普遍強調生產力提升與新職位創造，認為社會終將適應。不過，Uber執行長霍斯羅沙希（Dara Khosrowshahi）近日受訪時坦言，公開說法與私下討論存在明顯落差。他在「The Diary of a CEO」節目中表示，許多企業高層私下談及AI將帶來「巨大顛覆」，但對外仍釋出樂觀訊號，主因是擔憂過於坦白會影響投資與募資。

據網站「金錢智慧」（Moneywise）報導，霍斯羅沙希指出，AI未來可能取代70%至80%的人類工作，知識型職位恐在10年內受衝擊，駕駛、物流等體力工作則可能在15至20年內被改變。他並提到，Uber平台約有950萬名司機與外送員，未來多數行程可能由自動駕駛完成，至於這些人未來出路，他坦言仍無明確答案。

企業裁員趨勢已逐步浮現。Block執行長多西（Jack Dorsey）今年裁減約4000人，Atlassian裁撤1600職位，Meta亦傳出可能大規模裁員，部分原因與AI投資有關。Crypto.com、eBay、Pinterest及Baker McKenzie等機構，也在裁員時提及AI影響。

數據顯示，2025年全球已有約5萬5000個裁員與AI相關，2026年亦持續增加。高盛指出，AI若普及，可能影響美國6%至7%勞動力，年輕科技族群失業率已出現上升。不過也有學者認為，部分企業可能將裁員歸因於AI，以掩蓋其他因素。

部分專家認為AI衝擊速度可能更快。Anthropic執行長阿莫代伊（Dario Amodei）預測，五年內恐有一半初階白領工作被取代；投資人李開復亦認同相關預測。麻省理工學院研究指出，目前技術已可自動化約11.7%的美國工作。世界經濟論壇則預估至2030年全球將有9200萬個職位消失，但同時新增1億7000萬個工作，前提是各國能建立有效再培訓機制。高盛也警告，企業未來三年人力縮減速度可能加快。

霍斯羅沙希指出，AI帶來的不僅是經濟衝擊，更涉及個人價值與社會認同。他提到父親在伊朗革命後失去一切的經歷，強調工作不只是收入來源，更關乎人生意義。若大規模失業且缺乏替代方案，恐引發更深層的社會問題。當被問及如何建議下一代面對AI時代時，他僅表示「努力工作就好」，但外界認為，他對未來仍抱持不確定態度。

Uber平台約有950萬名司機與外送員，未來多數行程可能由自動駕駛完成。圖為Wa...
Uber平台約有950萬名司機與外送員，未來多數行程可能由自動駕駛完成。圖為Waymo自動車行駛在舊金山街上。（美聯社）

Meta

上一則

不當干預選舉結果 加州最高法院褫奪伊士曼律師資格

下一則

緬因暫停興建AI資料中心 全國首頒禁令 2027前評估影響

延伸閱讀

迪士尼大裁員千人飯碗不保 公司內部信曝光：精簡營運

迪士尼大裁員千人飯碗不保 公司內部信曝光：精簡營運
找工作有多難？頂尖大學畢業華男投上千履歷無音訊

找工作有多難？頂尖大學畢業華男投上千履歷無音訊
美企使用率激增 Anthropic有望兩個月內超車OpenAI

美企使用率激增 Anthropic有望兩個月內超車OpenAI
ACoM：出生公民權若取消 恐損失1兆元經濟

ACoM：出生公民權若取消 恐損失1兆元經濟

熱門新聞

李若儀打破了費城柯蒂斯音樂學院102年的校史紀錄，成為這所頂尖名校鋼琴專業錄取的年齡最小學生，並獲得全額獎學金。(受訪者提供)

7歲華裔女童錄取柯蒂斯音樂學院 破102年校史紀錄

2026-04-10 21:34
美國郵政總局因出現「現金危機」，將停止提撥退休金至「聯邦雇員退休制度」帳戶。(路透)

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

2026-04-09 20:46
聯邦人口統計顯示，2010年至2020年，亞裔姓氏「張」、「劉」、「王」為美國成長最快姓氏的前三名。圖為2017年歸化為美國公民的華人。(美聯社)

全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布

2026-04-15 02:30
川普女兒伊凡卡。(美聯社)

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

2026-04-09 14:09
郵輪「嘉年華地平線號」2018年航行於美國佛州邁阿密外海的空拍照。美聯社

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

2026-04-14 08:41
美國共和黨籍聯邦參議員史考特（Rick Scott）。美聯社

中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網

2026-04-10 10:42

超人氣

更多 >
全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地
市場遇冷民歌50北美巡演突停擺 聖荷西場起全面取消

市場遇冷民歌50北美巡演突停擺 聖荷西場起全面取消
獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁

獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁
才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯

才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯
習近平就美伊戰爭發聲 紐時：美中關係再現挑戰

習近平就美伊戰爭發聲 紐時：美中關係再現挑戰