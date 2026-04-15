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貝聿銘建築、展出爭議檔案 5座「總統圖書館」值得造訪

編譯盧炯燊／綜合報導
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甘迺迪總統圖書館由華人建築師貝聿銘設計。（美聯社）
甘迺迪總統圖書館由華人建築師貝聿銘設計。（美聯社）

目前全美共有16座「總統圖書館」，首座是由第32任總統小羅斯福(Franklin D. Roosevelt)建立，1941年對外開放，此後每任總統都建立了自己的總統圖書館。

紐約時報報導，根據1955年通過的「總統圖書館法」，總統圖書館是由私人籌款建立、聯邦政府維護，由隸屬於國家檔案與紀錄管理局的總統圖書館辦公室管理。上屆總統拜登雖有意建造，可惜籌款遠未達標。

作為珍貴歷史文獻和其他紀錄的寶庫，「總統圖書館」長期以來是學者和研究員的重要去處。但即使不是學者或歷史愛好者，它們都有很多值得欣賞的地方。

有些是連同歷史遺址作為紀念，例如位於俄亥俄州門托市(Mentor)的第20任總統加菲爾德(James Garfield)國家歷史遺址。又有一些還設有檔案館，例如位於伊利諾州春田市的林肯總統圖書館暨博物館。當中位於加州西米谷(Simi Valley)的雷根總統圖書館更被視為民主實驗室，讓民眾有機會了解美國民主，以及政府的運作方式。

若有意參觀「總統圖書館」，紐約時報介紹了五座提供參考。

1.小羅斯福總統圖書館暨博物館是首座「總統圖書館」，位於紐約州海德公園鎮(Hyde Park)，門票15元。這裡收藏著他與妻子的大量檔案，常設展包括對羅斯福新政的互動探索、二戰期間備受爭議的日裔美國人拘留事件等。

小羅斯福總統圖書館是首座「總統圖書館」，位於紐約州海德公園鎮。圖為圖書館前的小羅...
小羅斯福總統圖書館是首座「總統圖書館」，位於紐約州海德公園鎮。圖為圖書館前的小羅斯福雕像。（美聯社）

在海德公園還可以參觀愛蓮娜．羅斯福(Eleanor Roosevelt)國家歷史遺址，其中有這位前第一夫人居住過的小屋。

2.位於德州達拉斯的小布希(George W. Bush)總統中心博物館，門票10至26元，深入探討從備受爭議的2000年總統大選，到九一一恐怖攻擊等系列主題，此外還有一個複製橢圓形辦公室，觀眾可坐在辦公桌後面拍照，嘗試「當總統」的滋味。

3.雷根總統圖書館暨博物館，門票9至25元，常設一系列教育活動和常設展覽，包括1981年總統遇刺未遂事件、冷戰互動體驗(陳列著一塊巨大的柏林圍牆殘垣)，參觀者還可進入複製的空軍一號機艙內。

圖書館坐落在洛杉磯北部的山丘上，遊客可以飽覽周圍山脈和太平洋的壯麗全景。

4.位於波士頓的甘迺迪(John F. Kennedy)總統圖書館暨博物館，門票8至18元，不僅展現他短暫卻影響深遠的歷史時刻，還揭開了甘迺迪政府內部運作的一些面紗，包括美國太空計畫的早期階段。

由華人建築師貝聿銘設計的這棟圖書館，提供一系列適合家庭的藝術活動，包括現場音樂、朗誦等表演。它所在位置可俯瞰波士頓港，擁有令人驚嘆的河口景色。

5.位於堪薩斯州阿比林(Abilene)的艾森豪(Dwight D. Eisenhower)總統圖書館及博物館，門票7至20元，除常設的展覽外，翻新後的博物館本身就值得一遊，也可參觀這位第34任總統的故居。

小布希 波士頓 拜登

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