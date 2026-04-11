應對校園槍擊 多州引進無人機 具破窗、攻擊能力

在模擬演練中，黑箭無人機協同警方特種部隊因應校園槍擊事件。(取自Mithril Defense官網)

面對校園槍擊 暴力陰影，多州引進高速無人機作為第一線應變利器。「秘銀防衛公司」(Mithril Defense)開發的「黑箭」(Black Arrow)無人機時速可達100哩，具備破窗、干擾，甚至攻擊嫌犯的能力，以強化校園安全。

華爾街日報報導，佛羅里達與喬治亞的州政府挹注資金，利用高速無人機應對校園攻擊事件。

不同於傳統警用無人機在接獲報案後才出動，這套系統平時即收納於天花板夾層中待命，一旦偵測到威脅便可立即啟動。

黑箭無人機由位於德州奧斯汀的操作員遠端遙控，能發出高頻噪音、閃爍強光，並噴射辣椒凝膠(pepper gel)壓制攻擊者；該裝備還搭載攝影機，可即時回傳畫面，滿足監控現場情勢的需求。

佛州 沃露西亞郡(Volusia County)警長辦公室負責轄區校園安全的警員史密斯(Todd Smith)形容「這是革命性的技術」，強調無人機比警方或校警能更快接近攻擊者，「這就是未來。」

黑箭無人機已計畫進駐當地中學，預計今年秋季開始實際運作。

秘銀防衛公司2023年成立以來，已在模擬環境中進行數十次的「校園守護天使」(Campus Guardian Angel)演練，該系統結合輕量化無人機與遠端操控技術，利用電玩遊戲「要塞英雄」(Fortnite)相關技術建立校園3D模型，讓操作員熟悉教室與走廊的空間配置。

在實際操作時，無人機以三架編隊的方式出動，透過加密連線執行任務，續航時間約10分鐘至15分鐘。

佛州與喬治亞州各自批准至少50萬元投入校園無人機維安計畫，德州則有家長自主募資超過20萬元，希望將「校園守護天使」引進休士頓 附近的一所中學。

秘銀防衛公司表示，「校園守護天使」服務費用約每平方呎每年0.5元，平均每名學生每月負擔約8元。

不過，這類新興技術也引發隱私與執法爭議。

美國公民自由聯盟(ACLU)資深政策分析師史丹利(Jay Stanley)警告：「當武力使用變得非常容易，讓人可以坐在機房裡遠端操作時，就會被濫用。」

史丹利認為，降低風險門檻可能導致非必要的武力使用頻率增加。

面對外界質疑，秘銀防衛公司強調黑箭無人機只會在槍擊事件發生時啟用，「絕大多數的大規模槍擊事件，我們都能提供協助」，但也坦言操作過程仍存在誤傷學生及教職員的風險。