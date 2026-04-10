美獨棟宅平均屋齡44年 維修費攀高 每年至少預留房價1%維修費

財務顧問建議每年預留房屋價值的1%用於維護。圖為達拉斯一名屋主請工人修理廚房水管。（美聯社）

一項最新研究指出，美國的獨棟屋嚴重老舊，平均屋齡已達創紀錄的44年，需要定期翻修。財務專家建議，屋主每年至少需預留房價 1%的維修費用。

華爾街日報報導，哈佛住房研究聯合中心(Harvard Joint Center for Housing Studies)的研究說，美國在1920年代掀起了一股興建住宅熱潮，二次大戰後郊區又新建了數百萬戶獨棟住宅，1970年代再次迎來蓋房子高峰。但如今，這些房屋都已很老舊。

根據費城 聯邦準備銀行的數據，2022至2024年間，房屋結構維修成本實際增加約14.1%，而管線維修成本更飆升了23.6%，主要反映零件和人工成本的上漲，以及所需維修項目增多。

2023年，美國的房主在更換工程（如更換窗戶）上的平均花費為9030元，經通膨調整後，較2009年增長了59%。

此外，房屋保險、房產稅和屋主協會（HOA）費用也不斷上漲，已令許多人難以負擔，更遑論買屋。

財務顧問建議每年預留房屋價值的1%用於維護，但現在許多人認為這遠遠不夠。家居服務公司Angi共同創辦人希克斯（Angie Hicks）表示，雖然1%可能足以支付日常維護費用，但2%到3%能為預期維護、房屋改造和意外維修提供更實際的緩衝，尤其是老房子。

明蒂和約瑟夫．梅沃拉夫婦（Mindy and Joseph Mevorah）在紐約長島的沙角（Sands Point）擁有一棟88年歷史的殖民時期風格住宅，占地超過3500平方呎，目前市價約320萬元。他們預計今年房屋維護費用約為2.5萬元，包括約4000元的電氣工程費與約1.1萬元的油漆粉刷費。

他們還計畫花約1萬元在庭園綠化。約瑟夫說，即使以房價的3%用於維護，到工程完工時可能還不夠，「只要是整修老房子，就必須做好超支的準備」。

美國的獨棟屋嚴重老舊，平均屋齡已達創紀錄的44年。（美聯社）

上一次重新粉刷，梅沃拉夫婦收到的報價從8000元到5萬元不等。他們表示，一些承包商似乎會收取溢價，因為沙角社區以富裕聞名。所以他們至少會取得三個估價，並請鄰居推薦。

約瑟夫表示，他們每年的支出會依據所需進行的工作而有所波動。過去他們在修繕和維護上的年度花費最高曾達10萬元，最低則只有1萬元。

許多房主發現，老舊的設施，即使是車道上出現裂縫，都可能使保險公司提高保費或完全取消保險。

如果房主因延誤維修而無法滿足貸款機構的保險要求，則可能導致抵押貸款違約。