佛州夫妻不租屋改住旅館 不只年省逾萬元 還有這些好處

佛州的鮑爾斯夫婦因無力負擔房租，改搬到旅館長期居住，生活開銷因此大幅減少，還可存錢。（示意圖，美聯社）

佛州 的約翰和瑪蘭達．鮑爾斯夫婦（John & Maranda Bowers）原本住在月租金 2300元的兩層樓房屋，後來因故無力負擔房租，改搬到旅館長期居住，生活開銷因此大幅減少，一年可以存下超過1萬元，他們希望把省下的錢累積起來後買棟小房子和土地，希望能享受生活，而不是把所有的錢都投在大房子上。

紐約郵報（New York Post）報導，47歲的瑪蘭達和40歲的約翰原本住在一棟三房的兩層樓房屋，月租金2300元。約翰2023年在工作時發生意外，右手被鋼梁壓傷，導致他無法繼續工作，瑪蘭達在佛州彭薩科拉（Pensacola）經營一間清潔公司，但她無法獨力負擔房租，因此他們和親戚合住兩周後搬進一間旅館的房間。

約翰和瑪蘭達在2023年11月住進旅館，目前已住了超過兩年，他們住在一個單張雙人床的房間，瑪蘭達一次預訂六個月，她說每周最多只需支付307元，費用包含水電、網路、垃圾處理和免費停車。

瑪蘭達說，住旅館的最大好處是不用每個月花好幾千元付房租，也不用交押金，也不須預付一個月的房租，每周要拿出307元比每個月支付房租和水電費簡單太多了，過去兩年多來，他們每個月省下約1千元。

瑪蘭達說，旅館房間內有個有雙口爐的小廚房，還有一個大冰箱，因此他們可以自己煮，如果有需要，清潔人員會兩周打掃一次房間，每天還會更換乾淨床單，瑪蘭達說她很享受住在旅館的便利性，用水、開冷氣都不用擔心。

住在旅館有個好處，就是清潔人員會兩周打掃一次房間，每天還會更換乾淨床單。（美聯社）

約翰和瑪蘭達打算把住旅館以來省下的錢買小房子和土地，瑪蘭達說他們想過簡單的生活、去度假、享受生活，而不是把所有的錢全都用在一間大房子，他們的孩子也長大了，和其他人共居也不是問題。

瑪蘭達說住旅館不代表過奢華生活，他們的旅館房間就像個迷你公寓，她甚至弄了一個小隔間，讓自己有個人空間可以工作，她說很多人以為住旅館代表要花很多錢經常外食，但其實不是如此，她都自己煮，感恩節和聖誕節時她甚至煮給旅館一半的人吃。