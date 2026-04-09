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社安局環境不友善 她提前退休去超市打工「憂鬱症都好了」

編譯中心／綜合報導
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瑪森在社安局工作期間的照片。(取自Karime Masson個人領英網頁)
瑪森在社安局工作期間的照片。(取自Karime Masson個人領英網頁)

一名曾在聯邦政府社會安全局（Social Security Administration）任職超過20年的前員工說，她的工作環境近幾年變得很困難且不友善，再加上川普政府批評公務員懶惰且拖垮國家，種種因素帶給她極大壓力，讓她決定提早退休，而她離開聯邦政府後在連鎖折扣百貨行TJ Maxx做兼職工作，她說退休後心情開心很多且壓力變少，也不用再吃抗憂鬱藥物，她從未後悔提早退休。

商業內幕（Business Insider）報導，印第安那州59歲的瑪森（Karime Masson）在社安局任職約24年半，她是一名理賠專員，同時具有西語翻譯專長。

瑪森說，她的辦公室很小，每天的工作很多也很雜，包括接聽電話、到前台服務、協助民眾補發社安卡、安排日程和完成桌上的工作，職涯的最後幾年她是跨領域技術專家，指導和訓練新進人員，也會處理較複雜的案例。

瑪森說自己的工作效率很高，而且總是願意承擔額外的工作；疫情期間她居家辦公，工作效率變得更高，家裡寧靜的環境讓她可以好好了解政策並作決斷，她還自願承接更多工作。

但川普總統2025年就職後，情況變得不同。瑪森說川普上台後全面取消聯邦政府員工的居家和遠端辦公政策，但遠距辦公讓她是在疫情期間能繼續工作的原因。

瑪森說，她的職場後期變得很艱困，因為職員人數變少但工作量一樣多，民眾的等待時間變長，工作無法在時限內完成，大眾變得咄咄逼人還會責罵他們，完全不能理解他們人手短少的苦衷。此外，還有外界對聯邦僱員的批評，川普政府說他們懶惰、拖垮國家，這種態度會影響社會大眾，因為她居住的地區有很多川普支持者。

瑪森說，她一直都在服用抗憂鬱藥物，包括管制藥品贊安諾錠（Xanax），她還有自體免疫系統疾病，壓力讓病情更加嚴重，她愈想愈覺得不能再這樣下去，最後決定在2025年12月提早退休。

瑪森退休後到TJ Maxx擔任兼職，她說這是她這段時間以來最開心的時光，她再也不用吃贊安諾錠，壓力都消失了，也沒有因健康欠佳帶來的負面影響。

瑪森在TJ Maxx一周工作15小時，上班地點離她家很近，工時也很彈性，她很喜歡這份工作，因為完全沒有像在社安局時那樣的壓力，她的時薪12.5元，但很多薪水都「還給」TJ Maxx，因為她超愛買店內特價商品。

TJ Maxx不只一次問瑪森願不願意增加更多上班時數或承擔更多工作，都被她婉拒；她說她很高興當一位普通員工，這是她想要的，也很適合她，她覺得每一天都像周末，起床後不用匆忙趕時間，早上除了去兼職工作外，她可以在家悠閒度過、陪伴寵物，自己掌控時間。

瑪森說，她不後悔提早退休，但離開工作超過20年的職場讓她很傷感，工作雖然很有挑戰性但她能幫助很多人。

瑪森自社安局提早退休後，到連鎖折扣百貨行TJ Maxx兼職打工，每周工作15小時...
瑪森自社安局提早退休後，到連鎖折扣百貨行TJ Maxx兼職打工，每周工作15小時，她說這是她這段時間以來最開心的時光。(美聯社)

社會安全局位於伊利諾州芒特普羅斯佩克特(Mount Prospect, Ill....
社會安全局位於伊利諾州芒特普羅斯佩克特(Mount Prospect, Ill.)的辦事處。(美聯社)

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