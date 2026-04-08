華裔教授開發AI工具 讓學生「慢下來」哥大等15院校都在用

王丹開發的AI工具Caisey讓學生放慢速度，集中注意力，並引導他們從截然不同的角度思考問題。（示意圖，美聯社）

2022年秋季，哥倫比亞商學院(Columbia Business School)副教授王丹 (Dan Wang，音譯)的學生不若以往各帶論點、張口便能雄辯，而是紛紛求助於ChatGPT來總結案例，課堂討論變得難以進行。更有一次測驗中，近三分之二的學生答錯了同一個問題，他們的答案都是免費版ChatGPT給的。王丹並未禁止學生使用AI ，反而是開發出一款AI應用程式「Caisey」，幫助學生思考及辯論。

華盛頓郵報報導，王丹表示教育領域中許多AI工具設計的初衷是為了提高效率，而Caisey恰恰相反，它能夠讓學生放慢速度，真正集中注意力，並引導他們從截然不同的角度思考問題。

王丹課堂的個案研究有次討論Netflix應該投入更多資金製作原創作品，還是應更依賴購買影集與電影授權。Caisey要求學生先提出一個簡短的開場論點，學生回答後Caisey會禮貌地提出反駁，這種一問一答的辯論持續進行，最後Caisey會認可學生論點的優點，並指出學生可以改進的地方。教授則會收到一份對話紀錄、學生對話摘要，以及全班立場的總結。

一位學生卡班(Alexa Caban)發現Caisey非常有幫助，這個工具能根據她的回答即時調整，並了解個案研究的細節。在約15分鐘的對話中，卡班發現自己會開始考慮全新的觀點，且大聲說出自己的想法，比寫報告更能模擬課堂討論的形式。王丹表示，學生從他的課程中獲得的主要技能之一是修辭能力(rhetorical)：他們需要能夠運用批判性思考與洞察力，來討論、爭辯並影響重要的商業決策。

王丹去年春天開始試行Caisey，現在哥大、柏克萊加大 、賓大、維吉尼亞大學商學院等其他15所院校的數千名學生都在使用Caisey。維吉尼亞大學達頓商學院(Darden School of Business)的AI與策略資深講師邦達利(Rahul Bhandari)表示，它不會取代課堂討論時真正豐富的互動，但是有助於學生在課堂上更有自信，並能提出更清晰、更有條理的論點。

●喬治亞理工教授 開發智慧家教

喬治亞理工學院電機與電腦工程學院教授兼副系主任張穎（Ying Zhang，音譯），利用一門以難度著稱的課程教材，在校內設計了「智慧家教」（Smart Tutor）。這個系統能提供回饋，讓教師更精準地找出學生的學習困難，並針對這些痛點調整教學方式。她表示，開發這個 AI 家教的靈感來自學生的反映——他們常常在午夜甚至更晚還在為作業苦惱。教師們則希望有一個學生可以全天候求助的工具，而且提供的是指引而不是直接給答案——因為他們知道，當學生無法自行解題時，很多人會轉向AI。

有一天晚上，學生史托格希爾（Eli Stodghill）在喬治亞理工的宿舍裡卡在一道作業題時，就採用這個AI家教會針對電路分析問題提供解題步驟的建議，這些問題的設計目的，是讓學生挑戰遠超課堂所學的內容。在他一步步推導出解答後，史托格希爾將答案輸入系統。「它非常有幫助，」史托格希爾表示，如果他採用的解題方法不正確，「系統會把你重新引導回正確的方向。」