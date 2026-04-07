球鞋、烈酒退位 攔路劫貨轉向AI晶片去年損失7.25億創新高

兩名警察正在搜查一輛遭搶劫的貨車，車上所有貨物已不翼而飛。(路透)

攔路打劫運輸中的貨物是古老的盜匪伎倆，美國從開國之初到現在，從馬車、火車到貨櫃拖車，250年來不停上演，只不過強盜集團也與時俱進，搶奪的目標從香菸，烈酒、球鞋、能量飲料，進化到推動人工智慧及和科技發展的晶片、電腦零件等高科技產品。

華盛頓郵報 援引防盜公司Verisk CargoNet的數據顯示，近年全美貨物失竊損失激增，去年飆升60%達到創紀錄的7.25億元，報案數量則基本持平，每年約為3600起，反映失竊貨物價值愈來愈昂貴。運輸資產保護協會(Transported Asset Protection Association)認為，實際損失可能比官方統計數字高出至少一倍。

Verisk CargoNet營運副總裁劉易斯(Keith Lewis)指出，在供應鏈裡高速流通的貨物需求最高，自然成為盜賊目標。目前不光是在美國，全球都正面臨因AI 數據中心興起而引發的晶片短缺問題。

竊賊會趁著卡車將高速記憶體模組、先進晶片及伺服器等高價值商品在運送到全國各地數據中心及相關產業的中途下手，而且手法愈來愈複雜。

劉易斯憶述今年初，加州警方在一次搜查行動中，發現一輛拖車裡價值1億元的晶片和電腦組件，都是盜竊得來的贓物，而貨運商竟然還不知道貨物被盜了。

他說，美國貨物盜竊沒有官方定義，可被歸類為車輛盜竊，也可歸類為財產盜竊。由於案件涉及許多不同的方面，包括托運人、經紀商、經銷商、保險公司，製造商乃至貨運業者，事後都會互踢皮球。

運輸資產保護協會主席康奈爾(Scott Cornell)指出︰「小偷總是緊跟潮流」，例如去年雞蛋價格飆漲時，一度淪為作案目標。

供應鏈安全公司Overhaul 負責人拉蒙(Danny Ramon)說，目前高科技產品比任何其他產品都更容易成為盜竊目標。

在新冠疫情爆發後不久，貨物竊賊就開始把目標轉向對準科技產品，最初是液晶顯示器，之後盯上加密貨幣挖礦設備、智慧手機及電腦遊戲設備，現在輪到AI晶片。

儘管貨運公司已加強防範，通常會指示卡車司機在出發後200哩內不得以任何理由停車，以免遭竊賊追蹤，但始終未能阻止竊案。

拉蒙說，竊賊往往利用卡車運輸供應鏈漏洞，創建虛假的物流和運輸公司，偽造提貨單，甚至利用虛假的提貨及資訊來盜取貨物。出貨方往往看不出破綻，直到卡車沒有出現在目的地，貨物消失得無影無蹤時，才知道被打劫了。

運輸中的貨物自古以來就是盜匪打劫的對象，而現在目標已經進化到的晶片、電腦零件等高科技產品。(路透)