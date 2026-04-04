他盤點華人最適合定居城市 舊金山氣候溫和、這裡生活成本低

舊金山氣候溫和，生活氛圍友善。(路透)

不少人選擇至美國工作或留學，小紅書 上一位華人網友「洛杉磯川娃子」分享「適合華人定居的美國城市」，列出舊金山、洛杉磯、紐約、爾灣、波特蘭與波士頓等地，主打華人生活便利、教育資源與居住環境，引發關注。

「洛杉磯川娃子」在貼文中指出，舊金山華人比例高、氣候溫和，生活氛圍友善；洛杉磯則擁有陽光與就業機會，但需依賴汽車；紐約機會多、交通便利但節奏快；爾灣則以學區優良與治安佳著稱，適合家庭；波特蘭生活成本較低、自然環境優越；波士頓則以教育資源與醫療水平聞名，雖然氣候寒冷，但仍值得考慮。

貼文吸引逾200則留言，不少網友分享實際居住經驗，補充不同城市優缺點。例如有網友認為波士頓整體生活品質極高，涵蓋教育、醫療與文化資源，但冬季寒冷時間長；也有人指出西雅圖華人不少、環境舒適，但陰雨天氣較多，對部分族群不友善。

然而，質疑聲浪同樣不小。部分網友直言榜單「明顯偏向加州 」，甚至認為內容過時，未反映近年城市發展變化。也有人指出，舊金山與洛杉磯存在治安、房價高昂等問題，並非理想居住地；另有留言批評這些城市生活成本過高，「沒有高收入難以維持生活品質」。

波士頓以教育資源與醫療水平聞名。圖為波士頓查爾斯河。(路透)

此外，榜單未納入西雅圖、聖地牙哥、亞特蘭大、德州等熱門選項，也引發討論。不少網友推薦其他地區，如德州城市或美國東南部，認為生活成本較低、壓力較小，更適合一般家庭長期居住。

另在評價標準方面，也出現分歧。有網友認為華人應避免「扎堆」生活，以利融入當地文化；但也有人指出，語言與飲食習慣仍是多數人考量因素，因此華人社群密度仍具吸引力。