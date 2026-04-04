AI精修售屋照太美了 買家看房「幾分鐘就閃人」

刊登在網路上的高級住宅銷售照片如果使用人工智慧工具修圖得過於偏離現實，除了讓買家看房時大失所望，還有潛在法律後果。房地產專業人士說，隨著圖像變得日趨精美，照片跟實際屋況的差距有時嚴重離譜。示意圖。（美聯社）

道瓊公司(Dow Jones)旗下高端豪宅房地產 資訊網站「環域居」(Mansion Globa)日前報導，刊登在網路上的高檔房屋銷售照片如果使用人工智慧(AI)工具修圖得過於偏離現實，除了讓買家看房時大失所望，還有潛在法律後果。

報導指出，豪宅銷售向來講究融合藝術與幻覺的展現。只要透過房屋布置(staging)將充滿設計感的沙發巧妙擺放，搭配彷彿時尚雜誌攝影風格的照片、燈光安排，平庸房子都能搖身一變成為高級住宅，AI現正迅速成為豪宅銷售市場的工具，布置家具靠電腦影像嵌入即可達成，不必租借。牆壁也能在AI工具輔助下重新粉刷，雜物在照片裡獲得清除，所有室內裝潢的更動都不必從搬家卡車卸貨，AI工具的使用成本低廉，取得方便，因此在房地產銷售平台迅速蔓延。

不過，高端房地產專業人士說，隨著圖像變得日趨精美，照片跟實際屋況的差距有時嚴重離譜。

紐約市房地產商Coldwell Banker Warburg經紀人阿夫哈米(Parisa Afkhami)說，AI的虛擬房屋布置對買家造成誤導，「有時候我帶客人看房，走進屋子卻發現網上照片與實際狀況完全不一樣。」

阿夫哈米舉例說，曾帶一名來自杜拜的客人去看房，網上照片顯示能看到中央公園景觀，實際走訪卻發現房子位於低樓層，窗外是一面牆，勉強歪著脖子才能看到些許中央公園，「我的客人當然幾分鐘內就走人了。」

德州奧斯汀Showhomes Premier設計工作室專業布置師阿馬拉哈(Heather Amalaha)說，最近在網上發現一棟房子的照片經過大幅數位修圖，「我花很多時間研究哪些內容是真的，哪些是AI生成，最終還是沒能搞懂，我敢打賭買家也一樣困惑。」她說那棟房子降價20萬元，也就是12.5%之後，迄今還沒賣掉。

亞利桑納州坦佩(Tempe)訴訟律師貝利(Jenna Bailey)指出，問題關鍵在於照片是否從「展示」(illustrative)淪為「造假」(falsifying)，房地產銷售受到消費者保護以及反詐欺等法規約束，過度修圖的照片若改變房屋真實狀況，恐將構成「不實廣告」(deceptive advertising)。