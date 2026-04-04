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愛阿華州女房仲命案15年後偵破 同業警惕看房風險

編譯顏伶如、俞仲慈／綜合報導
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15年前樣品屋開放參觀日遭殺害的愛阿華州女房仲艾希莉‧奧克蘭。(愛阿華州檢察長辦...
15年前樣品屋開放參觀日遭殺害的愛阿華州女房仲艾希莉‧奧克蘭。(愛阿華州檢察長辦公室)

2011年愛阿華州一名女房仲在樣品屋開放參觀日遭到槍殺身亡，警方歷經15年的努力終於把兇嫌繩之以法，此案凸顯房仲業者面臨的安全危機，儘管許多人提高安全意識，但只怕防不勝防。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，2011年4月8日，愛阿華州27歲女房仲艾希莉‧奧克蘭(Ashley Okland)在西狄蒙(West Des Moines)一棟連棟住宅(townhouse)樣品屋，舉辦開放參觀日(Open House)，不料卻被發現身中兩槍陳屍屋內。直到15年後，這宗懸案才宣告偵破。現年53歲的克莉絲汀‧拉姆希(Kristin Elizabeth Ramsey)遭到逮捕，被愛州德拉斯郡(Dallas County)大陪審團以一級謀殺罪起訴，不過具體犯案過程和動機尚未公布。

德州女房仲岡薩雷斯(Kristi Gonzales)坦言，直到奧克蘭遇害後才認真看待自身安全問題：「我們根本沒有意識到，只不過為了做好本份，每天得面臨那麼大的風險。」

根據全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors，NAR)兩年前調查，許多房仲會隨身帶槍或自衛工具以防萬一，例如德州女房仲哈珀(Alex Harper)除了隨身帶槍，還會透過App篩檢陌生來電，如果男性客戶要看房，也會安排第三者陪同；她說：「我們被告知要盡最大努力確保自身安全，與此同時我們也要對客戶負責，必須幫他們賣掉房產。」

2024年NAR針對1423名受訪者調查發現，有近四分之一曾經遭遇人身安全或個資安全危險情況；近半數表示公司沒有制定或不了解安全規範； 另外四成坦言，曾在偏僻地點單獨會見新客戶；近半數表示，過去一年間曾在手機訊號不佳或沒有訊號覆蓋的地區，帶客戶看過空置房屋。

路易斯安納州資深房仲考德威爾(Katy Caldwell)對此表示：「仲介的行為並未發生根本改變，這是競爭非常激烈的行業，絕大多數仲介收入僅夠勉強糊口，你真的不想錯過任何潛在客戶。」

為房仲業者提供暴力預防與自衛課程訓練的安德斯(Beth Andress)主張部分安全措施應該立法強制執行，並強調：「房地產是少數需要在私密封閉空間，單獨與陌生人會面的行業，而且沒有標準化篩選流程，導致很多人沒有意識到風險存在。」

現年53歲的克莉絲汀‧拉姆希涉嫌於2011年殺害女房仲奧克蘭，遭愛阿華州德拉斯郡...
現年53歲的克莉絲汀‧拉姆希涉嫌於2011年殺害女房仲奧克蘭，遭愛阿華州德拉斯郡大陪審團以一級謀殺罪起訴。(西狄蒙警察局)

德州 房地產 奧克蘭

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