知名設計師之女受邀到哈佛演講 網友大酸「靠媽族」：侮辱學生

知名時裝設計師Cynthia Rowley和女兒Kit Keenan日前一起受邀到哈佛商學院(圖)演講，但Kit Keenan因為沒有出色的創業或商業表現而遭網友批評憑什麼去哈佛演講。(路透)

知名時裝設計師羅莉（Cynthia Rowley）的女兒基特（Kit Keenan）日前受邀到哈佛大學 商學院演講，但網友對她到哈佛和學生分享經驗並不買單，在網路上高分貝抨擊，有人質疑她只是個「靠媽族」憑什麼去哈佛演講，還有人認為這簡直是對學生的侮辱，更嘲諷自家的狗下周也可以去哈佛演講。

每日郵報（Daily Mail）報導，羅莉是美國知名的服裝設計師，也是同名時裝品牌的創始人，她靠販售女裝、配飾和居家用品累積1億元的財富，但女兒基特的賺錢管道似乎就只有她有超過30萬位追蹤者的TikTok帳號。

26歲的基特日前和母親一起受邀至哈佛商學院演講，她從她紐約豪華的公寓飛到麻州劍橋哈佛校園，在活動中的演講時段對學生說話。基特開心地在自己的Instagram帳號上上傳在哈佛校園的美照以及和學生的合照，並說「今天在哈佛商學院演講，我感到無比榮幸」。

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基特過去從參演電視真人秀約會遊戲節目「鑽石求千金」（The Bachelor）第25季出道，2021年1月播出時她21歲，是該節目有史以來最年輕的參賽者，她現在自稱是「困在布蕾爾（Blair Waldorf）人生劇本裡的年輕版瑪莎史都華（Martha Stewart）」，布蕾爾是影集「花邊教主」（Gossip Girl）中的角色之一，出身曼哈頓上東區的頂級富裕家庭，母親是知名服裝設計師，基特以此形容暗示自己財力雄厚的家庭和對烹飪的熱愛。

基特會在社群平台分享食譜、運動日程、每日短影片等內容，個人網站上則是分享自己喜愛的廚房用品及時尚單品的連結，她曾擁有自己的服裝品牌，名為KIT，但現在網路上已找不到任何產品。

正因如此，基特受邀到哈佛商學院演講引發大批網友強烈抨擊，很多人質疑她憑什麼到世界上最具聲望、競爭最激烈的其中一所商學院和學生分享經驗。

一名Reddit網友說，「呃，她到底是做什麼的？」另一人說「難道要討論妳人生的一切都是靠媽媽的事業得來的嗎？」還有人批評哈佛商學院讓任何人都可以去演講，也有人說邀基特去演講簡直就是對所有拚了命考進哈佛的人的侮辱。

有網友說很好奇基特分享的主題是什麼，另一人嘲諷地說可能是「如何在雙親是百萬富翁且幫妳支付房租直到25歲的情況下創立品牌」。

還有人質疑，如果連基特都能去演講，那他們為什麼不能去，有人說按照這個趨勢，她可能快受邀了，還有人說他的狗下周受邀去哈佛商學院演講。

基特去年才因為在母親紐約時裝周的走秀表現登上新聞，她因為詭異且不專業的台步而被強烈批評。

羅莉2023年受訪時曾透露，她未來退休時兩個女兒都不會繼承她的同名服飾品牌事業，因為兩人都不想像她那樣辛苦工作。