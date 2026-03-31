深夜差評惹怒外送員 折返報復…顧客安全怎麼保障？

外送員在收到差評後返回顧客家。示意圖（美聯社）

事情起於一次深夜外送，這是大多數人不會多想的日常。然而，在送餐之後，卻發生了一些意想不到的情況，讓人開始反思：便利與安全之間的界線究竟在哪裡？

據雅虎 新聞網報導，近日一則 Reddit 帖文引發熱議。發帖者表示，某天深夜他們點了外送。外送員送達後，在車道上停留了大約15分鐘，播放著非常響的音樂。外送員最終離開後，發帖者給了差評。

約一小時後，外送員返回發帖者家門外，並按了一分鐘左右的喇叭。發帖者隨後聯絡平台進行舉報，但仍想知道，外送員是否會因此受到懲罰。

數百人對此事發表看法，顯然大家都曾對送餐行為感到困擾。有網友提到，過去差評不會立即顯示給司機，司機無法得知評價來源，這樣可以避免類似事件發生，不確定現在是否有所改變。確實，延遲顯示差評有助於減少雙方矛盾，也避免有人因生氣而採取極端行為，正如本次事件所示。

還有人建議，如果遇到類似情況，直接報警是最穩妥的做法。如果外送員停在車道上並按喇叭，第一時間聯絡警方可以保障安全。一些人問道，為什麼發帖者不直接出去讓外送員離開？雖然聽起來簡單，但發帖者無法判斷對方的行為意圖，也不應冒險處理。還有人指出，如果沒有證據，司機可能會否認，執法部門難以進一步處理。

外送員在完成送餐後返回顧客家，尤其行為帶有威脅性時，可能涉及法律問題。各地法律不同，但以下情形值得注意：

．擅自進入：外送員未經允許停留在私人財產上，可能構成擅自進入。車道是否屬於私人財產取決於當地法律及是否被要求離開。

．騷擾或擾亂治安：深夜按喇叭可能違反噪音條例或擾亂治安法律。若行為具有恐嚇或騷擾性質，也可能構成騷擾。

．恐嚇意圖：收到差評後返回，尤其讓人產生報復感，可能引發法律關注。即使沒有直接威脅，反覆或攻擊性的行為也可能違法。

當然，多數情況取決於證據。沒有影片、目擊者或紀錄，執法可能受限。

這一事件提醒我們：你的家庭地址不只是送餐點，也是個人資訊。訂外送時，你有權：

．在家中感到安全：外送員送餐完成後不應擅自返回，若必須返回，應保持專業行為。

．留下真實反饋：差評是平台運作的一部分，你有權留下負面評價而不必擔心報復。

．舉報令人擔憂的行為：外送平台通常提供舉報工具，嚴重事件可快速處理。

．必要時聯絡執法部門：若有人返回你家且行為具威脅性，報警是合理措施。

這不僅是一次糟糕的送餐體驗，也觸及更深層問題。外送服務建立在信任之上。人們將家庭地址提供給陌生人，尤其在深夜，希望得到快速、順利的送達。

當這種邊界被跨越，即使只是短暫，也會讓人感到個人空間被侵犯。同時，也引發對司機可查看資訊範圍、差評處理方式，以及平台是否採取足夠措施防止報復的擔憂。

外送員在收到差評後返回顧客家，不僅不專業，還可能觸及法律問題，具體取決於其行為。

雖然並非每個案件都會引發刑事指控，但在私人財產上逗留或試圖恐嚇顧客的行為，可能構成擅自進入或擾亂治安。外送平台通常對此類行為非常重視。

遇到類似情況，應盡量保存證據，通過應用程式舉報，並在感到不安全時及時聯絡執法部門。訂餐不應伴隨你未曾請求的「二次上門」。