超過半世紀首度重返月球 「阿提米絲二號」任務48小時升空倒數

NASA下一代登月火箭SLS與「獵戶座」太空艙29日已於佛州甘迺迪太空中心39B發射台就位，準備執行「阿提米絲二號」任務。(路透)

美國太空總署（NASA）31日啟動「阿提米絲二號」（Artemis II）為期兩天的任務倒數，為超過半個世紀以來首次載人登月任務做準備。這項備受期待的繞月飛行，將為未來太空探索鋪路。

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美聯社與法新社報導，高達32層樓的「太空發射系統」（Space Launch System，SLS）火箭，預計於美東時間4月1日晚間搭載4名太空人升空。太空船將先在地球軌道運行一天，隨後由「獵戶座」（Orion）太空艙推進前往月球並返回，全程不中途停靠，僅在繞月後迅速折返。整趟任務約10天，最後將在太平洋濺落。

首個發射窗口將於美東時間4月1日晚上6時24分（格林威治時間22時24分）開啟，倒數已於31日下午4時44分開始。NASA截至當天表示，就天氣這項變數而言，預報顯示「有80%的機率出現適合發射的天氣條件」。

NASA指出，雲層覆蓋及地面可能出現的強風為主要關注因素，團隊同時也在監測太空天氣狀況。副署長克沙特里亞（Amit Kshatriya）打趣表示：「我只能向太空之神祈禱了，好嗎？」引發現場笑聲。

任務管理人員表示，在最近一輪維修後，火箭狀況良好；氣象預報也顯示天氣將有利於發射。NASA目前擁有4月前6天的發射窗口，若錯過將需等到月底才能再次嘗試發射。但發射主任布萊克威爾－湯普森（Charlie Blackwell-Thompson）說：「我們的團隊為了走到這一刻付出了極大努力。目前所有跡象都顯示，狀況非常、非常良好。」

「阿提米絲二號」（Artemis II）任務原訂2月升空，但因氫燃料洩漏而延後。相關問題修復後，氦氣加壓管線又出現阻塞，迫使火箭於上月稍晚返回機庫。火箭約在10天前重返發射台，由美國與加拿大組成的太空人團隊則於3/27上周五抵達發射場。

阿提米絲任務首批成員目前正進行任務前隔離，包括美國籍的指令長魏斯曼（Reid Wiseman）、鴐駛員葛洛佛（Victor Glover）、任務專家科赫（Christina Koch），以及加拿大太空總署（Canadian Space Agency）任務專家韓森（Jeremy Hansen）。

不同於1968年至1972年間僅由男性執行登月任務的「阿波羅計畫」，這個任務團隊包含女性的科赫、有色人種葛洛佛，以及非美國籍太空人韓森首度參與登月任務；同時，這也是NASA新一代登月火箭SLS的首次載人飛行。