我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面

資深女港星病逝 昔當史特龍保鑣成傳奇

超過半世紀首度重返月球 「阿提米絲二號」任務48小時升空倒數

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
NASA下一代登月火箭SLS與「獵戶座」太空艙29日已於佛州甘迺迪太空中心39B...
NASA下一代登月火箭SLS與「獵戶座」太空艙29日已於佛州甘迺迪太空中心39B發射台就位，準備執行「阿提米絲二號」任務。(路透)

美國太空總署（NASA）31日啟動「阿提米絲二號」（Artemis II）為期兩天的任務倒數，為超過半個世紀以來首次載人登月任務做準備。這項備受期待的繞月飛行，將為未來太空探索鋪路。

▲ 影片來源：X平台＠NASA（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

美聯社與法新社報導，高達32層樓的「太空發射系統」（Space Launch System，SLS）火箭，預計於美東時間4月1日晚間搭載4名太空人升空。太空船將先在地球軌道運行一天，隨後由「獵戶座」（Orion）太空艙推進前往月球並返回，全程不中途停靠，僅在繞月後迅速折返。整趟任務約10天，最後將在太平洋濺落。

首個發射窗口將於美東時間4月1日晚上6時24分（格林威治時間22時24分）開啟，倒數已於31日下午4時44分開始。NASA截至當天表示，就天氣這項變數而言，預報顯示「有80%的機率出現適合發射的天氣條件」。

NASA指出，雲層覆蓋及地面可能出現的強風為主要關注因素，團隊同時也在監測太空天氣狀況。副署長克沙特里亞（Amit Kshatriya）打趣表示：「我只能向太空之神祈禱了，好嗎？」引發現場笑聲。

任務管理人員表示，在最近一輪維修後，火箭狀況良好；氣象預報也顯示天氣將有利於發射。NASA目前擁有4月前6天的發射窗口，若錯過將需等到月底才能再次嘗試發射。但發射主任布萊克威爾－湯普森（Charlie Blackwell-Thompson）說：「我們的團隊為了走到這一刻付出了極大努力。目前所有跡象都顯示，狀況非常、非常良好。」

「阿提米絲二號」（Artemis II）任務原訂2月升空，但因氫燃料洩漏而延後。相關問題修復後，氦氣加壓管線又出現阻塞，迫使火箭於上月稍晚返回機庫。火箭約在10天前重返發射台，由美國與加拿大組成的太空人團隊則於3/27上周五抵達發射場。

阿提米絲任務首批成員目前正進行任務前隔離，包括美國籍的指令長魏斯曼（Reid Wiseman）、鴐駛員葛洛佛（Victor Glover）、任務專家科赫（Christina Koch），以及加拿大太空總署（Canadian Space Agency）任務專家韓森（Jeremy Hansen）。

不同於1968年至1972年間僅由男性執行登月任務的「阿波羅計畫」，這個任務團隊包含女性的科赫、有色人種葛洛佛，以及非美國籍太空人韓森首度參與登月任務；同時，這也是NASA新一代登月火箭SLS的首次載人飛行。

上一則

德州15歲高中生校園槍傷老師 隨後飲彈自殺

延伸閱讀

阿提米絲2號最快4月1日升空 4太空人將進行10天繞月任務

阿提米絲2號最快4月1日升空 4太空人將進行10天繞月任務
NASA：未來7年將斥資200億在月球表面建造基地

NASA：未來7年將斥資200億在月球表面建造基地
國際太空站預計2030退役 NASA面臨新挑戰

國際太空站預計2030退役 NASA面臨新挑戰
馬斯克SpaceX IPO玩法曝光 邀看火箭發射、30%股份分散戶

馬斯克SpaceX IPO玩法曝光 邀看火箭發射、30%股份分散戶

熱門新聞

著名法醫鑑識專家李昌鈺27日辭世。(紐黑文大學官網截圖)

國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲

2026-03-27 16:10
示意圖。（取自123RF）

養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付

2026-03-26 12:07
最新研究指出，65歲以上者認知、身體功能測試反而變得以以前更好。圖為中國退休老人舞動「空竹龍」。（新華社）

黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好

2026-03-25 12:42
隨著美國運輸安全管理局（TSA）危機在周末升溫，全球最繁忙的機場之一於周日出現長達五小時的安檢排隊情況。（美聯社）

TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

2026-03-23 12:03
舊金山國際機場。(美聯社)

TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返

2026-03-25 09:08
高球名將老虎伍茲27日下午在美國佛州發生車禍，事後被逮捕並遭控「受影響下駕駛」。當局發布的監獄照中，他看起來神情恍惚、目光呆滯。（美聯社）

老虎伍茲監獄照曝光 目光呆滯眼睛充血 交往川普前媳婦未同車

2026-03-28 00:30

超人氣

更多 >
全紅嬋回應體重問題落淚：巴黎奧運後一度想過退役

全紅嬋回應體重問題落淚：巴黎奧運後一度想過退役
護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？

護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？
美伊快停戰？川普：伊朗已同意15點方案「多個要求」再送美大禮示好

美伊快停戰？川普：伊朗已同意15點方案「多個要求」再送美大禮示好
紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管
中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元

中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元