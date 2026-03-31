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老化不等於退化 最新研究：年過65歲 半數人身心狀態變更好了

記者顏伶如／綜合報導
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最新研究指出，65歲以上成年人中將近半數隨著年齡增長，認知、身體功能測試反而變得...
最新研究指出，65歲以上成年人中將近半數隨著年齡增長，認知、身體功能測試反而變得比以前更好。圖為佛州銀髮運動會5000公尺長跑的選手。(美聯社)

華盛頓郵報25日報導，本月發布於「老年醫學」(Geriatrics)期刊的最新研究指出，65歲以上成年人裡將近半數隨著年齡增長，認知、身體功能測試反而變得比以前更好。

2013年，當時64歲的美國資深耐力泳將黛安娜．奈雅德(Diana Nyad)，從古巴長泳110哩到佛羅里達州，創下沒有防鯊保護籠而完成創舉的第一人。她在35年期間多次嘗試，終於在第五次挑戰時完成心願。

奈雅德是步入老年才完成年輕時期追求夢想的案例之一。日前她接受華盛頓郵報電話訪問時說，12年前完成游泳挑戰時，曾經說那是自己的黃金時刻，身心狀態比任何時期都要好。

她指出：「坦白說，我現在76歲，感覺狀態比那時候又更好。」

耶魯大學(Yale School)公共衛生學院流行病學與心理學教授李維(Becca Levy)與同僚史萊德(Martin Slade)根據健康與退休研究(Health and Retirement Study)數據，分析在長達12年期間數千名參加者身心健康狀況變化。統計結果發現，接近半數65歲以上參加者身體、認知都有進步，對老化抱持正面態度的民眾更可能出現在這個族群當中。

威爾康乃爾醫學院(Weill Cornell Medicine)及紐約長老教會醫院(NewYork-Presbyterian Hospital)老人醫學與安寧療護主任、康乃爾大學(Cornell University)醫學院教授拉克斯(Mark Lachs)表示，老年人給人的刻板印象是有依賴性、有認知障礙，但絕大多數老年人並沒有何認知障礙，也不需要他人協助。

拉克斯說，判斷力、智慧會隨年齡增長提高，情商與幸福感也是。

李維與史萊德在研究報告指出，老年人心態有一種「滾雪球」效應，可以看到惡性循環的產生，如果不相信老年人可以改善健康，就不會花費心思去鍛鍊身體、結交新朋友或嘗試新事物。

拉克斯分析，令人驚訝之處在於，對老化抱持正面心態不必靠藥物或手術，不需接受有毒治療，只要憑藉心態調整就能達成。

若覺得自己對老化帶有較多負面看法，破解之道包括：多花點時間置身於跨世代社交環境，多跟年輕人接觸；察覺何謂關於老年的負面訊息，例如電視電影描繪老年人的負面形象，懂得區分「老化」與「年齡歧視」差別，挑戰自己與整個社會對年齡的負面觀念。

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